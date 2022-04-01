Oğlu Antalya'da lösemi tedavisinde, kızı savaşın ortasında - Son Dakika
Üye Girişi

Oğlu Antalya'da lösemi tedavisinde, kızı savaşın ortasında

01.04.2022 09:43
Oğlu Antalya'da lösemi tedavisinde, kızı savaşın ortasında

UKRAYNA'dan oğlunun lösemi tedavisi için Antalya'ya gelen Christina Akushevyo (26), 2,5 yaşındaki kızı Ksenia'nın ise büyükannesiyle birlikte Krivoy Rog kentinde savaşın ortasında hayatta kalmaya çalıştığını söyledi.

UKRAYNA'dan oğlunun lösemi tedavisi için Antalya'ya gelen Christina Akushevyo (26), 2,5 yaşındaki kızı Ksenia'nın ise büyükannesiyle birlikte Krivoy Rog kentinde savaşın ortasında hayatta kalmaya çalıştığını söyledi.

Ukrayna'nın Krivoy Rog kentinde yaşayan Christina Akushevyo, oğlu Maksym'e (4) lösemi teşhisi konulmasının ardından tedavi için Türkiye'yi tercih etti. Annesiyle 5 ay önce Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'ne gelen Maksym Akushevyo, Çocuk Hematoloji servisinde tedavi altına alındı.

2,5 yaşındaki kızı Ksenia'yı annesi Marina Storulia'ya (52) emanet ettiğini aktaran Christina Akushevyo, oğlunun lösemiyle savaş verdiğini, kızının ise savaşın ortasında kaldığını belirtti. Büyükannesiyle kalan kızının Polonya'da yaşayan eşinin yanına gitmeyi istediğini kaydeden Akushevyo, Ukraynalılara zafer dileğinde bulundu.'UÇAĞIN SESİ BİLE BİZİ KORKUTUYOR'Eşinin işleri dolayısıyla Polonya'da yaşadığını belirten Christina Akushevyo, "5 aydır hastalığımız devam ediyor. Harkov'da yaşayan bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine buraya geldik. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasıyla çok büyük şok geçirdik. Biz lösemiyle savaşırken, ülkemin insanları da büyük bir savaşın içerisinde. Oradakileri merak ediyorum. Büyük kayıplar oluyor. Akrabalarımız orada. Şu an kızım Ksenia, büyükannesiyle birlikte Krivoy Rog'da kalıyor. Kentte siren seslerini duyunca 1-2 saat boyunca sığınakta saklanıyorlar. Hayatta kalmaya çalışıyorlar. Yakın zamanda mümkün olursa kızım ve annem, eşimin yanına Polonya'ya gitmek istiyor. Burada dışarı çıktığım zaman uçağın sesi bile bizi korkutuyor" dedi.

Christina Akushevyo, "Rus halkına seslenmek istiyorum. Televizyonlarını kapatsınlar. İzlemesinler çünkü televizyonda yalan haberler yayınlıyorlar. İnsanlar ölüyor. Ukraynalılar Ruslara karşı büyük savaş veriyor. Ukraynalılara zafer diliyorum. Cumhurbaşkanı Zelensski'ye çok teşekkür ediyorum, çünkü o kaçmadı, halkının yanında kaldı" diye konuştu.


Oğlu Antalya'da lösemi tedavisinde, kızı savaşın ortasında
Oğlu Antalya'da lösemi tedavisinde, kızı savaşın ortasında
Oğlu Antalya'da lösemi tedavisinde, kızı savaşın ortasında
Oğlu Antalya'da lösemi tedavisinde, kızı savaşın ortasında
Oğlu Antalya'da lösemi tedavisinde, kızı savaşın ortasında
YORUMLAR
500
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor Ukraynalı çocuklara Polonya'daki gençlik merkezinde terapi programı Ukraynalı çocuklara Polonya'daki gençlik merkezinde terapi programı

Polonya, Ukrayna, Antalya, Lösemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oğlu Antalya'da lösemi tedavisinde, kızı savaşın ortasında - Son Dakika


Son Dakika
09:40 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda neler oldu? Oruç ile İlyas arasında nasıl bir yüzleşme gerçekleşti?
09:33 Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel yurtdışına kaçtı iddiası
09:30 Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam neler oldu? Züleyha, Hakan'ı affedebildi mi?
09:26 Gaziantep'te lokantada patlama! Ortalık savaş alanına döndü
09:02 Zelenski hain olduğu gerekçesiyle 2 Ukraynalı generalin rütbesini söktü, isimlerini açıkladı
09:01 Adnan Oktar'ın avukatları tutuklandı: Örgütü onlar aracılığıyla yönetiyor
08:58 Ukrayna Bakanı Aleksey Reznikov, İstanbul'daki müzakereler hakkında konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olmaktan büyük gurur duyuyorum
08:53 İbrahim Tatlıses, CZN Burak ve Nusret'i hedef aldı: Millete çamur yediriyorlar
08:34 İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli gözaltına alınanlar arasında
08:31 KDV indirimi bugün başlıyor: 81 ilde etiketler değişecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 09:51:24. #1.11#
SON DAKİKA: Oğlu Antalya'da lösemi tedavisinde, kızı savaşın ortasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement