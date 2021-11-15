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Oğlu tartıştığı babasının boğazını keserek öldürdü - Son Dakika

Oğlu tartıştığı babasının boğazını keserek öldürdü

15.11.2021 08:17

Adana'da bir şahıs, tartıştığı babasını evinin banyosunda boğazını keserek öldürdü. Kavga seslerini duyan komşuları polislere haber verirken, daireye giren ekipler babanın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası katil zanlısı evlat gözaltına alınırken, ailesi ise gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan geçtiğimiz günlerde yine Adana'da benzer bir olay daha yaşanmıştı. Madde bağımlısı oğlunu boğazını keserek öldüren baba, cansız bedenini su kanalına atmıştı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, sabah saatlerinde 5 katlı apartmanın 3. katından kavga sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

BANYODA BABASININ BOĞAZINI KESMİŞ

Olay yerine gelen ekipler kapıyı açtırdığında Cabbar Dede Kürçe'nin boğazı kesilerek öldürüldüğünü gördü. Cinayeti ise oğlu Sefa Kürçe'nin işlediği belirlendi. Banyoda babasının boğazını kestikten sonra evde bekleyen Kürçe polis tarafından gözaltına alındı.

Yine Adana, yine baba-oğul cinayeti! Tartıştığı babasını banyoda boğazını keserek öldürdü

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Zanlı polis tarafından götürülürken kız kardeşi tepki gösterdi. Olay yerine gelen Kürçe'nin eşi ve çocukları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna götürülürken, zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yine Adana, yine baba-oğul cinayeti! Tartıştığı babasını banyoda boğazını keserek öldürdü

BENZER DURUM YAŞANMIŞTI

Adana'da geçtiğimiz perşembe günü de sulama kanalında torba içinde ceset bulunmuş daha sonra bu kişinin babası tarafından boğazı kesilerek öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Yine Adana, yine baba-oğul cinayeti! Tartıştığı babasını banyoda boğazını keserek öldürdü
Oğlu tartıştığı babasının boğazını keserek öldürdü

Seyhan, Polis, kavga, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oğlu tartıştığı babasının boğazını keserek öldürdü - Son Dakika


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