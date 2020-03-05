Öğrenci midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 27 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenci midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 27 yaralı - Son Dakika

Öğrenci midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 27 yaralı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, öğrencilerin taşındığı, belediyeye ait midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı.

Öğrenci midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 27 yaralı, System.String[]

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, öğrencilerin taşındığı, belediyeye ait midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 1'i ağır 27 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Abdi İpekçi Mahallesi Ethem Bey Caddesi kavşağında meydana geldi. Kitap fuarına öğrenci götürdüğü öğrenilen Kenan Demirel'in kullandığı 41 L 0465 plakalı, Darıca Belediyesi'ne ait midibüs, kavşakta Suat Gedik yönetimindeki 06 FM 9947 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Suat Gedik, ağır yaralanırken, midibüste bulunan, 23'ü öğrenci 26 kişi yaralandı. Kazayı görenler, yardıma koşarken, 112 Acil Servis'e de haber verdi. Ağır yaralı Gedik, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer 26 yaralı da kontrol amaçlı çevre hastanelere götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kaza kamerada!
Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı Batmanlı şehit babası Esad'a meydan okudu: 3 bin kişilik aşiretimizle Türkiye için ölmeye hazırız Eşini, 2 çocuğunu ve babasını öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet

Son Dakika Haberleri
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!
16:44 Ezgi ve Başak arasında sert tartışma!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 18:22:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenci midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 27 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]