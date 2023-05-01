Öğrenci müzede sergilenen muzu yedi - Son Dakika
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Öğrenci müzede sergilenen muzu yedi

01.05.2023 19:08

Güney Kore'deki Leeum Sanat Müzesinde bir öğrenci, aç olduğunu söyleyerek bir duvara koli bandıyla yapıştırılmış olan Comedian adlı sanat eserini yedi. Müze, olayın ardından aynı noktaya yeni bir muz yerleştirdi ve sergilenen muzun her iki veya üç günde bir değiştirildiği belirtildi. Sanatçı Maurizio Cattelan'ın eserlerinde kullandığı muz daha önceden de yenilmişti.

- Aç olan öğrenci, müzede sanat eseri olarak sergilenen muzu yedi

SEUL - Güney Kore'deki Leeum Sanat Müzesi'nde bir öğrenci aç olduğunu söyleyerek, bir duvara koli bandıyla yapıştırılmış olan "Comedian" adlı sanat eserini yedi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Leeum Sanat Müzesi'nde Maurizio Cattelan'ın "BİZ" adlı sergisinde ilginç bir olay yaşandı. Cattelan'ın enstalasyonunun (yerleştirme sanatı) parçası olan bir duvara koli bandıyla yapıştırılan "Comedian" adlı sanat eserini aç olduğunu söyleyen bir sanat öğrencisi yedi. Noh Huyn-soo adlı öğrenci, muzu yedikten sonra kabuğunu tekrardan duvara bantladı.

Yerel basında yer alan haberlerde, müzenin olayın ardından aynı noktaya yeni bir muz yerleştirdiği belirtilerek, sergilenen muzun her iki veya üç günde bir değiştirildiği aktarıldı.

Cattelan'ın çalışmalarını belirli bir otoriteye karşı bir isyan olarak gördüğünü söyleyen Noh, "İsyana karşı başka bir isyan olabilir. Bir sanat eserine zarar vermek sanat eseri olarak da görülebilir, ilginç olur diye düşündüm. Orada yenmek için bantlanmamış mıydı?" dedi.

Olayın ardından Cattelan ise, söz konusu durumun sorun teşkil etmediğini ifade etti.

Leeum Sanat Müzesi, Seul Ulusal Üniversitesi öğrencisi olan Noh'dan tazminat talep etmeyeceğini söyledi. Noh'un muzu yediği anlar ise arkadaşı tarafından anbean kayıt altına alındı.

Cattelan'ın eserlerinde kullandığı muz daha öncede yenilmişti

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Miami'deki Art Basel'de 2019'da 120 bin dolara satılan Cattelan'ın benzer bir eseri, performans sanatçısı David Datuna tarafından yenilmişti. Muz olayın ardından hızla değiştirilmişti.

Kaynak: İHA
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Güney Kore, Seul, Güncel, Son Dakika

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