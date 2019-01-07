Öğrenci Sevisi ile İşçi Servisi Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var
2 saat önce
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı.
Şanlıurfa
'nın Suruç
ilçesinde öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı. Kazada ölüler ile çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:46 Kaynak: İHA
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