Son Dakika Haberleri: Öğrenci ve Veliler Kampta Buluştu

Öğrenci ve Veliler Kampta Buluştu

34 dakika önce

İzmir Birikim İlkokulunun düzenlediği etkinlikte, öğrenci ve veliler, öğretmenleriyle iki günlük kampta bir araya geldi.

Öğrenci ve Veliler Kampta Buluştu, System.String[]
İzmir Birikim İlkokulunun düzenlediği etkinlikte, öğrenci ve veliler, öğretmenleriyle iki günlük kampta bir araya geldi.

Birikim İlkokulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, okul öğrencileri, veliler ve öğretmenler Aydın'ın Germencik ilçesindeki bir otelde bir araya geldi.

Etkinlikte, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Ar-Ge Kalite ve İzleme Başkanı Mehmet Baki Öztürk, "Ailede Mutluluğun Sırları" konulu seminer verdi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ise "Aile Medeniyettir" konusunda düzenlenen seminere katıldı.

Etkinlikte, aileler ve öğrencilerle futbol turnuvası, tenis, su topu, voleybol ve basketbol etkinlikleri gerçekleştirildi.

İzmir Birikim Okulları Kampüs Müdürü Sabit Kılıç ve ilkokul idarecisi İsmail Acar, katılımcılara plaket verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:21 Kaynak: AA

Aydın, İzmir, Güncel
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