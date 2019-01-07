Öğrenci ve Veliler Kampta Buluştu

İzmir
Birikim İlkokulunun düzenlediği etkinlikte, öğrenci ve veliler, öğretmenleriyle iki günlük kampta bir araya geldi.
Birikim İlkokulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, okul öğrencileri, veliler ve öğretmenler Aydın
'ın Germencik
ilçesindeki bir otelde bir araya geldi.
Etkinlikte, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Ar-Ge Kalite ve İzleme Başkanı Mehmet Baki
Öztürk, "Ailede Mutluluğun Sırları" konulu seminer verdi.
İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse
ise "Aile Medeniyettir" konusunda düzenlenen seminere katıldı.
Etkinlikte, aileler ve öğrencilerle futbol turnuvası, tenis, su topu, voleybol
ve basketbol
etkinlikleri gerçekleştirildi.
İzmir Birikim Okulları Kampüs Müdürü Sabit Kılıç ve ilkokul idarecisi İsmail Acar
, katılımcılara plaket verdi.