Öğrenciler Barış Pınarı Harekatı için tek yürek olup askerlere selam gönderdiler

Muğla ve Konya'dan gelen öğrenciler Kütahya'nın Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti. Tarihi yaşayarak öğrenen öğrenciler, 'Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere selam gönderdiler.



Dumlupınar Şehitliği gezisinde öğrenciler duygusal anlar yaşadı. Şehitlikte dua eden öğrenciler daha sonra Alan Kılavuzu Habib Akalın'dan bilgiler aldılar. Muğla ve Konya'dan gelen öğrenciler Barış Pınarı Harekatındaki askerlere selam gönderdiler.



Alan kılavuzu Habib Akalın, yaptığı açıklamada, "Ortaokul öğrencileri ve hocalarımız kurtuluşun toprakları Dumlupınar ilçemize ve Zafertepeçalköy'e güzel bir gezi düzenlediler. Öğretmenlerimiz, öğrencilerine milli mücadele ruhunu yerinde aşılamak için bu gezileri düzenliyorlar. Öğrencilerimiz bağımsızlık meşalesinin hangi koşullarda yakıldığını görüyorlar ve bizden dinliyorlar. Dumlupınar Şehitliği Türkiye Cumhuriyeti'nin temelidir. Bugün öğrencilerimizle birlikte Atatürk'ün 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri' emrini verdiği yerde bizde bağırdık ve askerlerimize asker selamı gönderdik" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA