Öğrenciler rahatsız olmasın diye sınav boyunca pankartla sürücüleri uyardı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir zabıta memuru, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavının yapıldığı saatlerde hazırladığı pankartla sürücüleri korna çalmaması için uyardı.

Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli zabıta memuru Hilmi Özkürkçü, öğrencilerin sınav sırasında sürücüler tarafından korna çalınarak rahatsız edilmemesi amacıyla Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan okulların bulunduğu alanlarda pankartla gezerek sürücüleri uyardı. Sınavın ilk ve ikinci gününde gönüllü olarak sınav sonuna kadar elinde pankartla gezen zabıtayı Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak ziyaret ederek tebrik etti.

Öğrencilerin rahatsız olmaması için zabıta görevlisinin yaptığı çalışmayı taktir eden Başkan Çakmak, "Siverek Belediyemizin çok değerli bir zabıta görevlisi bir personel arkadaşımız, bugün gönüllü olarak zabıta görevini yerine getiriyor. YKS sınavı dolaysıyla öğrencilerimiz 2. oturuma girdi ve arkadaşımız da öğrencilerin dikkatlerinin bozulmaması için yaptığı çalışma için zabıta abimizi tekrardan tebrik ediyorum ve sınava giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Gönüllü olarak hazırladığı pankartla sürücüleri uyardığını dile getiren zabıta memuru Hilmi Özkürkçü, "Bugün gençlerimiz için çok önemli bir gün. Sınava girecek öğrencilerimizin sınava daha kolay konsantre olmaları amacıyla sürücülerin araçlarında kornaya basmamaları için uyarılar yapıyorum. Öğrencilerimizin 12 yıllık emeklerinin heba olmaması için sınav saatinde korna çalınmaması önem arz ediyor ve ben işi tamamen gönüllü olarak yapıyorum" diye konuştu.

Zabıta memurunun okul bölgeleri ve yoğun olan kavşaklarda açtığı pankartı gören vatandaşlar, duyarlılığı nedeniyle zabıta memuruna teşekkür etti. - ŞANLIURFA