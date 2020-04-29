Öğrenciler sanayiyi resmetti - Son Dakika
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Öğrenciler sanayiyi resmetti

6 saat önce

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Sanayi" konulu resim yarışması sonuçlandı.

Öğrenciler sanayiyi resmetti, System.String[]

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Sanayi" konulu resim yarışması sonuçlandı.

İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilen yarışmada; zihinlerindeki sanayiyi tuvallerine yansıtan öğrenciler, birbirinden değerli eserler ortaya çıkartarak, jüri üyelerini seçim yapmakta zorladılar.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında okulların kapalı olması ve öğrencilerin evden eğitime devam etmeleri sebebi ile online gerçekleştirilen yarışmaya toplamda 2974 başvuru gerçekleşti. İlkokullardan 1248 başvuru, ortaokullardan 985 başvuru ve lise kategorisinden 741 başvuru oldu.

Jüri üyelerinin değerlendirmesinde ilk üç dereceye giren eserlerin yanı sıra her kategoride mansiyona layık görülen birer eser seçilerek, toplam 12 eser derecelemede yer aldı.

Birincilik ödülleri

İlkokul kategorisinde Hayriye Kemal Kusun İlkokulu'ndan Amine Erkılınç, Ortaokul kategorisinde Aliya İzzet Begoviç Ortaokulu'ndan Sude Tamer, Lise kategorisinde ise Adana Fen Lisesinden Elif Beren Şeneldi birincilik ödüllerini kazandı.

İkincilik ödülleri

İlkokul kategorisinde Petrol Ofisi İlkokulu'ndan Zeynep Erva Büyümez, Ortaokul kategorisinde Mehmet Adil İkiz Ortaokulu'ndan Sudenur Bozdoğan, Lise kategorisinde Adana Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi'nden Yağmur Özdemir ikinci oldu.

Üçüncülük ödülleri

İlkokul kategorisinde Kürkçüler İlkokulu'ndan Bayram Tosun, Kılıçarslan Ortaokulu'ndan Elçin Koçyiğitoğlu, Lise kategorisinde Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi'nden Sıla Biber'in eseri üçüncülüğe layık görüldü.

Mansiyon ödülleri

Yarışmanın mansiyon ödüllerinin sahipleri ise Mimar Kemal İlkokulu'dan Duru Şahin, Özel Adana Başkent Ortaokulu'ndan Ozan Beyaztaş, Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi'nden Zerrin Günceler oldu.

Üç kategoride de birincilere 3000 TL, ikincilere 2000 TL üçüncülere 1000 TL, mansiyon alan eserlerin sahiplerine ise 500 TL ödül verileceği bildirildi. - ADANA

Organize Sanayi Bölgesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 08:47 Kaynak: İHA


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