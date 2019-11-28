Son Dakika Haberleri: Öğrenciler şehit Kaymakam Safitürk'ü unutmadı
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Öğrenciler şehit Kaymakam Safitürk'ü unutmadı

6 saat önce

Sakarya'da öğrenciler, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ü unutmadı.

Öğrenciler şehit Kaymakam Safitürk'ü unutmadı, System.String[]

Sakarya'da öğrenciler, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ü unutmadı. Arif Nihat Asya Yurt Müdürlüğü öğrencileri, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ü mezarı başında ziyaret etti ve kabrine çiçek dikti.

Öğrenciler, Safitürk'ün ailesini de evinde ziyaret ederek, şehit kaymakamın babası Asım Safitürk'e kendi yaptıkları tabloyu hediye ettiler. Baba Safitürk de öğrencilere teşekkür ederek, ziyaretlerinden dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Derik Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, 10 Kasım 2016'da makamında uğradığı terör saldırısında ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede bir gün sonra şehit olmuştu.

Muhammet Fatih SAFİTÜRK, Arif Nihat Asya, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:24 Kaynak: AA
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