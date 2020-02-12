Öğrenciler sinemada tarihi yaşıyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, Atabey Gençlik Projesi kapsamında, vizyonda olan "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmini öğrencilerle buluşturuyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle iş birliğiyle Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi'ndeki iki salonunda filmi heyecanla izleyen öğrenciler, filmi çok beğendiklerini belirterek, kendilerine bu imkanı veren Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Senaristliği ve yapımcılığı Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi dizilerin yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından yapılan filmde, Balkan coğrafyasındaki zulmün önüne geçmek için zorlu bir mücadeleye girişen Fatih Sultan Mehmet'in seçkin savaşçı birliği Akıncıların hikayesi konu ediliyor.

Atabey Gençlik Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği okullardan sinema etkinliğine 5.000 öğrencinin katılması amaçlanıyor.