Öğrenciler Yer Bilimi Konusunu "Yanık Ülke"De İşledi

İzmirli bir grup öğrenci, coğrafya dersini UNESCO sertifikalı Kula
Volkanik Jeoparkı'nda işledi.
İzmir Bornova
Anadolu Lisesinde eğitim gören 150 öğrenci, coğrafya dersi kapsamında antik çağ coğrafyacısı Strabon'un "Geographika" eserinde "Yanık Ülke" olarak tanımladığı Kula Volkanik Jeoparkı'nı ziyaret etti.
Coğrafya öğretmeni Yusuf Oğuz
, öğrencilere "yer bilimleri" konusunu jeopark alanında anlattı. Liseliler daha sonra 10 bin yıl önce volkanik patlamalar sonucu yaklaşık 305 kilometrekarelik alana yayılan lavların bulunduğu sahayı ve Kula Peri Bacaları'nı gezdi. Volkan konileri ve sönmüş lavlar arasından geçen öğrenciler, sahadaki taşlardan örnekler aldı ve içindeki mineralleri inceledi.
"Coğrafya eğitimi için mükemmel bir alan"
Eğitim gezisini düzenleyen Oğuz, öğrencilerine anlattığı yer oluşumlarının önemli kısmının Kula'da bulunduğuna dikkati çekti.
Volkan konisi ve sönmüş lav akıntılarını barındıran bu arazinin öğrencilerinin eğitimi için çok önemli bir alan olduğunu vurgulayan Oğuz, "Öğrencilerimiz için önemli bir eğitim gezisi oldu. Burası coğrafya eğitimi için mükemmel bir alan." dedi.
Öğrencilerden Zeynep Gülbay ise yerinde görerek yapılan eğitimin zihinlerinde daha kalıcı etki bıraktığını dile getirdi.
Kula'da volkan konisi ve soğumuş lav akıntılarını görme imkanı bulduklarını anlatan Gülbay, "Daha önce böyle bir yere gelmemiştim. Hepimiz çok beğendik ve çok etkilendik." diye konuştu.
Gökay Dinsever de Kula'daki volkanik oluşumlardan oldukça etkilendiğini aktardı.
Öte yandan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da İzmirli öğrencilerle sohbet etti, onların sorularını cevaplandırdı.
Jeoparkın giderek büyüdüğüne işaret eden Tosun, "Burası turizm açısından çok önemli. Şimdi eğitim faaliyetlerine de ev sahipliği yapıyoruz. Belediye olarak bu tür organizasyonlara destek olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.