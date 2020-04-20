Öğrencilerden 23 Nisan klibi - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ve Fethiye ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilk okul öğrencilerinin görüntüleriyle hazırlanan klip beğenildi.

Bodrum Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu 1-D sınıfı öğrencileri evlerinde "Ben Türk Çocuğuyum" marşını okudu. Velilerin, bu sırada çektiği görüntüler, eserin orijinal seslendirmesi ile birleştirildi.

Hazırlan klipte, öğrencilerin evlerinin duvarlarını da bayrama özel süsledikleri görüldü.

Fethiye ilçesinde ise Gazi İlk Okulu 4-B sınıfı öğrencileri "Hayat Bayram Olsa" şarkısını evlerinde seslendirdi. Performans sırasında bazı öğrencilerin işaret dilini de kullanması dikkati çekti.