Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
1 saat önce
Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destekAĞRI - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerler için Fetih Suresi'ni okuyup dua ederek destekte bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:55 Kaynak: İHA
Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
AĞRI - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerler için Fetih Suresi'ni okuyup dua ederek destekte bulundu.
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler ve vatanın dört bir yanında görev yapan bütün asker ve polislere dua ederek destek verdi.
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