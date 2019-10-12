Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Yerel Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destekAĞRI - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerler için Fetih Suresi'ni okuyup dua ederek destekte bulundu.

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

AĞRI - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerler için Fetih Suresi'ni okuyup dua ederek destekte bulundu.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler ve vatanın dört bir yanında görev yapan bütün asker ve polislere dua ederek destek verdi.

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Fetih Suresi, Diyadin, Ağrı, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 STK'nın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı ortak açıklamaya AK Parti'den sert tepki
Emre Belözoğlu'ndan maç sonu Barış Pınarı Harekatı mesajı Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandolar, Türk halkına mesaj gönderdi Mesut Barzani de sivilleri bahane ederek "Operasyonları durdurun" çağrısı yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 14:29:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]