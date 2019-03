Öğrencilerden "Down Sendromu Günü"nde Anlamlı Etkinlik

Öğrenciler, Muradiye Yurdu'nda yapılan etkinlikte, Şükran Bilginer Özel Eğitim Merkezi öğrencileri ve aileleriyle bir araya gelerek, unutulmaz bir gün yaşattılar. Etkinlikte hep birlikte kahvaltı yapılırken, çocuklar, aileleriyle birlikte eğlenip, çuval yarışı, halat çekme gibi oyunlar oynarken, yurt bahçesine çiçek ektiler.

Çocuklarla bir arada olmanın sevincini yaşadıklarını belirten Muradiye Kız Yurdu Müdürü Güler Sökmen Tuğan, "Çocuklarımızın toplumla daha fazla kaynaşması, onlarında bu toplumun birer parçası olduğunun farkındayız. +1 Arkadaşım Projesi kapmasında düzenlediğimiz bu programda toplumun her kesimiyle bire bir olmamız gerektiğini bir kez daha hissettik. Bu anlamlı etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Yunusemre Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Rabia Keskin de down sendromunun bir hastalık değil, genetik bir farklılık olduğunun altını çizerek, yapılan etkinliğin çocukları çok mutlu ettiğini söyledi. Etkinliği düzenleyen yurt öğrencileri ise, paha biçilemez bir duygu yaşadıklarını söyleyerek, "Down sendromlu olmak onların hayatına engel değil. Çocukların enerjisine hayran kaldık. Onların mutluluğu her şeye değer. Onları çok seviyoruz" diye konuştular. Down sendromlu öğrencilerin aileleri de çocuklara bu mutluluğu yaşatanlara teşekkür ederek, "Çocuklarımız mutluysa bizler de mutluyuz" dediler. Çocuklar da çok eğlendiklerini belirterek, bu tarz etkinliklerin devam etmesi gerektiğini söylediler.