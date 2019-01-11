Öğrencilerden Esnafa Çay İkramı

Boyabat ilçesinde, Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğrencileri ilçede faaliyet gösteren esnaflara çay ikramında bulundu.

Boyabat ilçesinde, Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğrencileri ilçede faaliyet gösteren esnaflara çay ikramında bulundu.



Kulüp öğrencilerince evlerinde hazırlanarak termoslara konulan çaylar, Çamlıca Mahallesi'nde açılan pazardaki esnaflara dağıtıldı.



Okul Müdürü Halil Gündoğdu AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin yaptıkları bu uygulamayla iyi birer insan olabilme yolunda ilk adımlarını attıklarını söyledi.



Erdemli ve inançlı nesiller yetiştirmenin görevleri olduğunu vurgulayan Gündoğdu, şöyle konuştu:



"İyilikte yarışıp iyilerden olma ve Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olması duasıyla yapılan etkinliğimiz, toplumdaki yardımlaşma, kaynaşma, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularını geliştirmesi hedeflenmiştir. Okulumuzun vizyonunda belirtildiği gibi, çağ açacak erdemli ve inançlı nesiller yetiştirmek gayesiyle bu gibi etkinliklerimiz devam edecektir."

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