Öğrencilerden Huzurevine El Emeği Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Öğrencilerden Huzurevine El Emeği Projesi

Öğrencilerden Huzurevine El Emeği Projesi
15.01.2026 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'deki ortaokulun projesi, öğrencilerin hediyeleriyle huzurevi sakinlerini mutlu etti.

Edirne'de Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu öğrenci ve velilerinin başlattığı El Emeği Gönül Bağı Projesi'nin ilk etabı tamamlandı. Projede yer alan öğrenci, öğretmen ve veliler, el emeği göz nuru ürünleri huzurevi sakinlerine hediye etti.

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Ayla Yılmazgüç öncülüğünde hayata geçirilen El Emeği Gönül Bağı Projesi'nin ilk etabı tamamlandı. Kış mevsiminin etkisini göstermesi ile birlikte yaşlılar ve ihtiyaç sahipleri için el ele veren öğrenciler, veliler ve öğretmenler ördükleri ürünlerle huzurevi sakinlerinin yüreğini ısıttı. El emeği göz nuru atkı, şapka, şal ve battaniyeleri özenle hazırlayıp kolilere doldurarak yola koyulan öğretmen veli ve öğrenciler, huzurevine sıcak bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette yer alan okulun Müzik Öğretmeni Sezen Evirgen de huzurevi sakinleri ile birlikte şarkı ve türküler söyleyerek keyifli bir gün geçirmelerine katkı sağladı. Ziyaretten memnuniyet duyan huzurevi sakinleri hem eğlendi, hem de zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Kuşaklararası bağın, paylaşmanın ve iyiliğin gücünü gördüklerini söyleyen Edirne Huzurevi Müdürü Çiğdem Kurt, "Huzurevi olarak bu şekilde toplumsal projelerin hem çocuklarımızın vicdanını hem de toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirdiğini düşünüyoruz. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Duyduğu memnuniyeti dile getiren Huzurevi Sakinlerinden Memnune Üşenti, "Çok sevindik. Allah ellerine sağlık versin hepsinin. Allah bize de iyi günlerde kullanmayı nasip etsin. Allah razı olsun" dedi.

Projenin okulda başladığını söyleyen Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Senem Aktürk Abay, "Çocuklarımızın teknoloji dersinde ördüğü ürünleri anneler birleştirdiler. Burada onları yaşlılarımıza hediye ediyoruz. Hep birlikte bir gönül bağı kuruyoruz aramızda. Çok duygusal anlar yaşandı boğazımız düğüm düğüm oldu konuşmakta zorlanıyoruz. Onlar geçmişe gittiler ve biraz daha bir şeyleri fark etmemizi sağladılar. Çocuklar için de çok güzel oldu ne yaptıklarının farkına vardılar. Projelerinin nereye ulaştığını görmek onları da keyiflendirdi, çok mutlu oldular" ifadelerine yer verdi.

Ördükleri battaniyeleri yaşlılara hediye etmek için geldiklerini belirten Öğrencilerden Umay Abay, yaşlıların mutluluğunu görmenin kendilerini daha da mutlu ettiğini ifade etti.

Dizlerinde romatizması olduğunu ve havaların soğuduğunu söyleyen Huzurevi Sakinlerinden Asiye Kaçar, "Bizi düşünmüşler getirmişler ne güzel. Çok teşekkür ederiz. Şal getirmişler dizlerime koyuyorum. Çetik getirmişler patik deriz biz. Giyeriz sıcacık. Kendileri örmüş el emeği çok sevindik. Allah onları da sevindirsin" dedi.

Projenin ilk etabında hazırlanan ürünler huzurevi sakinlerine teslim edildi. Yıl sonuna kadar devam edecek olan proje çerçevesinde örülecek ürünlerin bundan sonra belirlenen ihtiyaç sahiplerine hediye edilmesi planlanıyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Edirne, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrencilerden Huzurevine El Emeği Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
15:37
2026 Dünya Kupası’na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon tale
2026 Dünya Kupası'na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon tale
15:23
Ziraat Türkiye Kupası’nda Sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:49:50. #7.11#
SON DAKİKA: Öğrencilerden Huzurevine El Emeği Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.