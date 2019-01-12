Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Sokak ve Yaban Hayvanlarına Şefkat Eli

Öğrencilerden Sokak ve Yaban Hayvanlarına Şefkat Eli

1 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde hayvanlar için harekete geçen liseli öğrenciler, gönüllü arkadaşlarıyla belediyenin hayvan bakım merkezine mama bağışlayıp yaban hayvanları için de doğaya yem bıraktı.

Öğrencilerden Sokak ve Yaban Hayvanlarına Şefkat Eli, System.String[]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde hayvanlar için harekete geçen liseli öğrenciler, gönüllü arkadaşlarıyla belediyenin hayvan bakım merkezine mama bağışlayıp yaban hayvanları için de doğaya yem bıraktı.

Doğubayazıt Gençlik Merkezi, liselerdeki temsilci öğrencileri vasıtasıyla düzenlenen etkinliklerle gençlere hayvan sevgisi aşılayarak sokak ve yaban hayvanları üzerinde farkındalık oluşturuyor.


Okullardaki diğer öğrencileri organize eden temsilci öğrenciler, gönüllülerin de desteğini alarak sokak hayvanları ve yabani hayvanların besin ihtiyacını karşılıyor.


Etkinlikler kapsamında Doğubayazıt Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı'nı ziyaret eden liseli öğrenciler, hayvanseverlerin destekleriyle alınan kedi ve köpek mamalarının bir kısmını bakımevi yetkililerine teslim etti.


Belediyenin veteriner hekimleri eşliğinde 250 hayvan kapasiteli bakımevini gezen öğrenciler, burada sahipsiz hayvanları besledi.


Bakımevi ziyaretinin ardından yaban hayvanlarının doğal yaşam alanına giden öğrenciler, dağlık arazilerde belediye tarafından kurulan besleme noktalarına da mama, yem ve ekmek bıraktı.


Doğubayazıt Gençlik Merkezi lideri Songül Umulgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlere hayvan sevgisini aşılayan bu tür etkinlikleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının "İyilik Ağacı" projesi kapsamında gerçekleştirdiklerini söyledi.


"Besleme noktalarına mama, yem ve ekmek bıraktık"




Bölgede kış mevsiminin çetin geçtiğini anlatan Umulgan, şöyle konuştu:

"Bu soğuk havalarda sokak hayvanlarına ve yaban hayatına dikkati çekmek istedik. Okul temsilcilerimiz ve gönüllü öğrencilerle ilk önce bakımevimizi ziyaret ederek hayvanseverlerin destekleriyle alınan mamaların bir kısmını buradaki yetkililere teslim ettik. Ardından yaban hayvanlarının yoğun olduğu dağlık alanlarda belediye tarafından kurulan besleme noktalarına mama, yem ve ekmek bıraktık."

Doğubayazıt Gençlik Merkezinin okullardaki temsilci öğrencilerinden Berfin Mertoğlu ise sahipsiz hayvanlarla iç içe, güzel bir gün geçirdiklerini belirtti.


Sokak ve yaban hayvanları için yapılan bu etkinliğin ne kadar faydalı olduğunu okuldaki diğer arkadaşlarına da anlatacağını dile getiren Mertoğlu, "Böylece ne kadar güzel imkanlara sahip olduğumuzun diğer arkadaşlar tarafından da farkına varılmasını sağlayacağız ve hayvan sevgisini daha çok kişiye aşılayacağız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:14 Kaynak: AA

Ağrı, Doğubeyazıt, Kültür Sanat
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