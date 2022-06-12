Öğrencilerden Türkiye'ye örnek olacak davranış - Son Dakika
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Öğrencilerden Türkiye'ye örnek olacak davranış

12.06.2022 12:41

Öğrencilerden Türkiye'ye örnek olacak davranış Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan TOKİ Orhangazi Ortaokulu öğrencileri, engelliler için tekerlekli sandalye aldı.

Öğrencilerden Türkiye'ye örnek olacak davranış

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan TOKİ Orhangazi Ortaokulu öğrencileri, engelliler için tekerlekli sandalye aldı.

Engelliler için etkinlik düzenleyen öğrenciler, yemek ve aperatif ürünler sattı. Elde edilen gelir ile Türkiye'ye örnek olacak projeye imza attı. Engelliler Dernek Başkanı Harun Sak, "Toki Orhangazi Ortaokulu 2019 yılında da böyle bir proje yapmıştı, okulda düzenlediği etkinlikten elde ettiği gelir ile 8 engelli kardeşimize tekerlekli sandalye bağışlamıştı. Bu son yapılan etkinlikten 6 tane tekerlekli sandalye bağışladılar. Emeği geçen herkese teşekkür ederim, örnek olmasını dilediğim bir proje" dedi.

6G sınıfından Elanur Sezgi, "Bu proje için okul yönetimi bizlere önceden bilgi verdi, ön hazırlıkları yaptık. Sonrasında ise yaptığımız yemek ve aperatifleri sattık, bizim bunları yapmamız yetmez aynı zamanda satmamız da gerekiyor bu yardımı toplayabilmemiz için. Sağolsun diğer okullardan da arkadaşlarımız gelip aldılar ve bizim de para kazanmamızı sağladılar" diye konuştu.

6G sınıfından Ela Keskin, "Bu projeyi yaptığımız için çok mutlu oldum, özellikle engellilere yardımda bulunmak benim için çok güzel bir duyguydu. Okuldaki diğer sınıflarla birlikte çok güzel bir çalışma yaptık, hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum" dedi.

Öğrencilerden Türkiye'ye örnek olacak davranış
Öğrencilerden Türkiye'ye örnek olacak davranış
Öğrencilerden Türkiye'ye örnek olacak davranış
Öğrencilerden Türkiye'ye örnek olacak davranış

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Kaynak: İHA

Orhangazi, Yenişehir, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

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