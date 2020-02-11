Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı - Son Dakika

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan atkı ve bereden oluşan paketler, Marmara Merkez ve kırsal mahallelerde bulunan okullarda dağıtımları gerçekleştirildi.

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan atkı ve bereden oluşan paketler, Marmara Merkez ve kırsal mahallelerde bulunan okullarda dağıtımları gerçekleştirildi.


Halen içinde bulunduğumuz kış mevsimi nedeniyle okullarda eğitim gören çocuklara gönderilen atkı ve bereler öğrencileri sevindirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen okullara atkı ve bere desteği hakkında açıklama yapan Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, bu güzel hediyelerle çocukların yüzünü güldüren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile belediye yetkililerine teşekkür etti. - BALIKESİR

Balıkesir, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:05 Kaynak: İHA
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