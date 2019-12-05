Öğrencilere bot dağıtıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) katkılarıyla, Battalgazi ilçesinde bulunan Hatunsuyu İlkokulunda okuyan öğrencilere 800 çift bot ayakkabı dağıtıldı.



Hatunsuyu İlkokulu'nda düzenlenen programa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen programda konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce belirlenen okullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere 800 çift ayakkabı yardımında bulunduklarını ifade ederek, "İlimiz genelindeki okullarda ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 800 adet kışlık ayakkabı dağıtarak öğrencilerimizin soğuk kış aylarında okullarına daha rahat şekilde gelip gidebilmelerine katkıda bulunduk. Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olabilmek için bugün de Hatunsuyu İlkokulumuza ziyarete geldik. En büyük gayemiz öğrencilerimizin başarılı olmalarıdır. İnşallah bu öğrencilerimiz büyük başarılar elde ederek güzel yerlere gelirler. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak elimizden gelen bütün gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bu konuda bizlere destek veren başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürümüz Ali Tatlı'ya teşekkür ediyorum" dedi.



Başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerin sorun ve önerilerini dinledi. Öğrenciler ile de bir süre sohbet eden Sadıkoğlu, onlara tavsiyelerde bulundu. - MALATYA