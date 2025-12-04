Öğrencilere Destek Veren Veliler - Son Dakika
Öğrencilere Destek Veren Veliler

Öğrencilere Destek Veren Veliler
04.12.2025 16:59
Öğrencilere Destek Veren Veliler
Ankara'da öğrencilerin alay ettiği öğretmene velilerden destek geldi, okul disiplin süreci başlattı.

Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin Fizik Öğretmeni Mehmet Canpolat (61) ile alay ettiği görüntüler, önceki gün sosyal medyada paylaşıldı. Okul yönetimi, tepki çeken görüntülerle ilgili disiplin süreci başlattı. Olayın yaklaşık 20 gün önce yaşandığı belirtildi. Öte yandan, hafta başında ders sırasında dengesini kaybederek yere düşen öğretmen Canpolat'ın kolunun kırıldığı ve hastanedeki tedavisinin ardından bugün taburcu edildiği bildirildi.

'HEPSİNİ ÇOK SEVİYORUM'

Fizik öğretmeni Mehmet Canpolat'ın ders sırasında maruz kaldığı saygısız davranışlar ve ardından yaşanan olay sonrası ziyaret gelenlere, "Ben öğrencilerimden şikayetçi değilim. Hepsini çok seviyorum. Böyle bir olay yaşandığı için üzgünüm. Öğrencilerimden böyle bir davranış beklemezdim. Ama benim yüzümden hiçbir öğrencimin disiplin soruşturması geçirmesini, hele okuldan uzaklaştırılmasını istemem. Öğretmenlik fedakarlık mesleğidir" dediği öğrenildi.

Öğretmene yapılan saygısızlığa velilerden tepki!

'GERÇEKTEN ÜZGÜNÜZ'

Öğrenci velileri de öğretmen Canpolat'a destek verdi. Öğrenci velilerinden Barış İnan, olaydan sonra çok üzüldüğünü ve destek için okula geldiğini belirterek, "Çocuklarımızın güvenliği için geldik. Bütün aileler gelecektir zaten. Öğretmene üzüldüm gerçekten. Terbiye almaya geldiğiniz yerde böyle bir olay çok kötü. Ailenin terbiye edemediği kimseyi, öğretmenler terbiye edemez. Gerçekten üzgünüz. Öğretmenimizden de özür diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

