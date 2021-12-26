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Öğrencilere internet bağımlılığı ve siber suçlar anlatıldı - Son Dakika

Öğrencilere internet bağımlılığı ve siber suçlar anlatıldı

26.12.2021 11:24
Öğrencilere internet bağımlılığı ve siber suçlar anlatıldı

Edirne'de öğrencilere "Teknoloji bağımlılığı, güvenli internet, siber suçlar" konularında eğitim verildi.

Edirne'de öğrencilere "Teknoloji bağımlılığı, güvenli internet, siber suçlar" konularında eğitim verildi.

Edirne Selimiye İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen, okul müdürü Fatih Ot'un açılış konuşması ile başlayan programda, öğrencilere güvenli internet kullanımı, internet bağımlılığının zararları ve siber suçlar hakkında bilgiler verildi.

Eğitimin programı sonunda Yeşilay Şubesi tarafından, bağımlılıklarla mücadele kapsamında ödül almış karikatürler sergilendi, stant açıldı. Öğrencilere el ilanı afiş ve broşürler dağıtıldı.

Programa, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, Edirne Yeşilay Şubesi Başkanı Müzekka Bayrak, Edirne Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yence, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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okul müdürü, İmam Hatip, Yeşilay, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrencilere internet bağımlılığı ve siber suçlar anlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrencilere internet bağımlılığı ve siber suçlar anlatıldı - Son Dakika
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