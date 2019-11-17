Son Dakika Haberleri: Öğrencilere ücretsiz 'Çamaşır Kafe'
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Öğrencilere ücretsiz 'Çamaşır Kafe'

6 saat önce

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Çamaşır Kafe', Mersin Üniversitesi (MEÜ) Çiftlikköy Kampüsü girişinde çamaşır yıkama ve kurutma makineleri ile öğrencilere ücretsiz hizmet veriyor.

Öğrencilere ücretsiz 'Çamaşır Kafe', System.String[]

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Çamaşır Kafe', Mersin Üniversitesi (MEÜ) Çiftlikköy Kampüsü girişinde çamaşır yıkama ve kurutma makineleri ile öğrencilere ücretsiz hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından hayata geçirilen 'Çamaşır Kafe' Mersin Üniversitesi (MEÜ) Çiftlikköy Kampüsü girişinde, çamaşır yıkama ve kurutma makineleri ile öğrencilere hizmet veriyor. Öğrencilere hem çamaşır yıkama imkanı hem de beklerken ders çalışma, kitap okuma olanağı sunan merkezde çay ve çorba ikramı da yapılıyor. Çamaşır Kafe, haftaiçi 09.00 ile 18.00 saatleri arasında, cumartesi günü 09.00 ile 13.00 saatlerinde öğrencilere kapılarını açıyor, pazar günleri ise hizmet verilmiyor.

MERSİN'DE BİR İLK KEZ

Mersin'de bir ilk olan Çamaşır Kafe sorumlusu Mine Kızıldağ, projenin öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile karşılandığını söyledi. Öğrenciler için aile sıcaklığında bir ortam hazırladıklarını dile getiren Kızıldağ, "Öğrencilerimiz haftanın 1 günü geliyorlar. Burada çamaşırlarının yıkanmasını beklerken hem kitap okuyabiliyorlar hem de ücretsiz çaylarını içiyorlar. Hizmetimizden şu ana kadar güzel dönüşler aldık. Öğrencilerimiz mutlu. Mersin'de bir ilki başarmaya çalışıyoruz. İlerleyen dönemlerde de öğrencilerimizin katkısı ile daha hizmet vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu an 5 makine ile hizmet vermekteyiz. Makinelerimiz önce yıkama ardından kurutma olarak devam ediyor. Bu kurutmalar 40 dakika sürüyor. Öğrencilerimizin buraya geldiklerinde kimliklerinin olması yeterli. Biz onlardan ön bilgi alıyoruz. Deterjanı ve yumuşatıcısını biz veriyoruz. Mersin'de bulunan üniversitelerin tüm öğrencileri gelip burada çamaşırlarını yıkayabilirler" dedi.

Çamaşırlarını alarak yıkamaya getiren öğrenciler de verilen hizmetten çok memnun olduklarını ifade etti. Öğrenciler kentin başka noktalarında da Çamaşır Kafe'lerin açılmasını talep etti.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:09 Kaynak: DHA
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