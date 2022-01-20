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Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak - Son Dakika

Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak

20.01.2022 16:33

Aksaray'da öğrencisi T.K.'yi dövdüğü gerekçesiyle bakanlık tarafından öğretmenlik mesleğine son verilen Ali Rıza Y., hizmet sınıfı değiştirilerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapacak. Ali Rıza Y.'nin önümüzdeki günlerde görevine başlayacağı öğrenildi.

14 Aralık günü Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda matematik öğretmeni Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı.

KAMERALARA YAKALANMIŞTI

Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak ettiği olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yı meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı. Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp, öğrenciyi alt kata indirdi. Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDE MEMUR OLACAK

Milli Eğitim Bakanlığı olayın ardından başlattığı soruşturma sonrası Ali Rıza Y.'nin öğretmenlik mesleğine son verdi. Genel hizmetlerde idari memur olarak görev yapmasına karar verilen Ali Rıza Y. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başlayacak. Ali Rıza Y.'nin önümüzdeki günlerde görevine başlayacağı öğrenildi.

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milli eğitim bakanlığı, 14 Aralık, matematik, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak - Son Dakika
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