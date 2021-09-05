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Öğretmen adaylarına "çocuk hakları" eğitimi - Son Dakika

Öğretmen adaylarına "çocuk hakları" eğitimi

05.09.2021 15:53

Öğretmen adaylarına "çocuk hakları" eğitimi Kırıkkale'de "Haklarını Öğrenir, Hakkıyla Öğretirim" projesi Kırıkkale'de "Haklarını Öğrenir, Hakkıyla Öğretirim" projesi kapsamında 40 ilden katılım sağlayan sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören lisans öğrencilerine yönelik "çocuk hakları"...

Öğretmen adaylarına "çocuk hakları" eğitimi

Kırıkkale'de "Haklarını Öğrenir, Hakkıyla Öğretirim" projesi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de "Haklarını Öğrenir, Hakkıyla Öğretirim" projesi kapsamında 40 ilden katılım sağlayan sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören lisans öğrencilerine yönelik "çocuk hakları" konulu eğitim verildi.

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, TUBİTAK işbirliği içerisinde "Haklarını Öğrenir, Hakkıyla Öğretirim" projesi başlattı. Çocuk hakları ve çocuk hakları eğitimini konuşmak, tartışmak ve yeni perspektifler ve uygulamalarla tanışmak amacıyla organize edilen proje, Kırıkkale Merkez Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. Proje sayesinde, öğretmen adaylarının çocuk hakları eğitimine yönelik mesleki becerilerini geliştirilmesi hedefleniyor. Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümünde 3. ve 4. sınıf düzeyinde öğrenim gören lisans öğrencilerine yönelik "çocuk hakları" konulu eğitim semineri 5-11 Eylül tarihleri arasında sürecek. Katılımcıların ulaşım, konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacak olup, proje sonunda kapsamı ve proje sürecini gösterir "Katılım Belgesi" proje katılımcılarına takdim edilecek.

Proje koordinatörü; Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Erdem Hareket, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk hakları mevzusunun çok uzun zamandır önemini koruduğu ve ileri ki yıllarda da önemini koruyacak bir konu olduğunu söyledi.

"40 öğretmen adayımızı ağırlıyoruz"

"Haklarını Öğrenir, Hakkıyla Öğretirim" projesi hakkında bilgiler aktaran Hareket, "Çocuk hakları eğitimi projemizin 3'üncüsünü gerçekleştiriyoruz. TUBİTAK ve Kırıkkale Üniversitesi destekleriyle birlikte. 40 öğretmen adayımızı ağırlıyoruz. Çocuk hakları mevzusu çok uzun zamandır önemini koruyan ve ileri ki yıllarda da önemini koruyacak bir konu. Öğretmenlerin bu konuda son derece donanımlı ve bu konuya ilişkin yeterli farkındalığa sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla proje gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Projemizin nihai amacı öğretmen adaylarımızın bu konu hakkında yeterli farkındalığa ve öğretim becerisine sahip olması. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden üniversitelerinden öğretmen adaylarımız bugün burada bizlerle. Bir haftalık eğitim kampı çerçevesinde projemize katılım gösteriyor. Dileriz hedeflemiş olduğumuz bu farkındalığa sahip bir şekilde kendi üniversitelerine dönerler. Bu konudaki farkındalık oluşturucu çalışmalara bu proje sayesinde katkı sağlarlar" ifadesini kullandı.

"Eğitimcilere ve hukukçulara çok ciddi görevler düşüyor"

Çocuk hakları mevzusu, özellikle bu pandemi dönemi ve sonrasındaki etkileri itibariyle daha da önem kazandığını dile getiren Hareket, "Bu konuda eğitimcilere ve hukukçulara çok ciddi görevler düşüyor; çocukların korunması çocuk haklarının geliştirilmesi konusunda dijital dünyanın getirileri de çocuk hakları açısından etkileri noktasında neler yapabiliriz? Çocuklarımızı daha güvenli yarınlara nasıl ulaştırabiliriz? Buna ilişkin sorgulamalar yapmamız gerekiyor. Eğitimci kişilerin bu konuda ne kadar kritik bir öneme çocuk haklarının öğretilmesi konusunda ne kadar ciddi bir vizyona sahip olduklarının farkında olmamız gerekiyor. Nitekim bu projemiz bu görüşe dayanıyor" dedi.

"Öğrencilerime bir şeyler katabileceğim bilinciyle buraya geldim"

Manisa'da sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencisi Fatma Solhan, "Manisa'dan eğitime katılıyorum. Eğitimi duyduğumda bana yararlı olacağını yarın bir gün öğrencilerime bir şeyler katabileceğim bilinciyle buraya geldim. İlk günden beri aldığım bilgileri yarın bir gün öğretmenlik hayatımda faydası olacağına düşünüyorum" diye konuştu.

"Bilinçli olarak eğitim verebilmek için bu projeye katıldım"

Üniversite öğrencisi Emine Dilara Doğuker ise "Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde son sınıf öğrencisiyim, sınıf öğretmenliği okuyorum. Bu projeye katılma amacım çocuk haklarıyla ilgili bir sınıf öğretmeni olarak çocuklara dokunacak ilk el olarak daha fazla bilgiye sahip olmak. Onların gelecekteki hayatlarını kurabilmelerinde, gelecekteki fiziksel olsun duygusal olsun gelişimlerinde daha da bilinçli olarak eğitim verebilmek için bu projeye katıldım" şeklinde konuştu.

Öğretmen adaylarına çocuk hakları eğitimi
Öğretmen adaylarına çocuk hakları eğitimi
Öğretmen adaylarına çocuk hakları eğitimi
Öğretmen adaylarına çocuk hakları eğitimi

Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Öğretmen, Lisans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğretmen adaylarına 'çocuk hakları' eğitimi - Son Dakika


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