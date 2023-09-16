Öğretmen atamalarında sistem değişiyor! Mülakat ve KPSS yarı yarıya etkili olacak - Son Dakika

Öğretmen atamalarında sistem değişiyor! Mülakat ve KPSS yarı yarıya etkili olacak

Öğretmen atamalarında sistem değişiyor! Mülakat ve KPSS yarı yarıya etkili olacak
Son Güncelleme: 16.09.2023 10:33

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında öğretmen atamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mülakat tartışmalarıyla ilgili konuşan Bakan Tekin, atama sisteminin değiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Mevcut düzenlemede KPSS puanı ve mülakatla atanıyor. Şu an yüzde 100 mülakat skoruyla atanıyor öğretmen. Biz yüzde 50-50 yapmak istiyoruz. KPSS yüzde 50, mülakat yüzde 50." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN TÜRK canlı yayınında 'Hafta Sonu' programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor. Öğretmen atamalarıyla ilgili önemli açıklamalar yapan Bakan Tekin, atama sisteminin değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Şu an mülakat puanının yüzde 100 etkili olduğunu söyleyen Tekin, KPSS'nin yüzde 50, mülakatın yüzde 50 etkili olacağı bir sistem kurulacağını söyledi. Bakan Tekin, "Mülakatta öğretmen adayına 'bize ders anlatın' diyeceğiz. İletişim becerisi ve sorun çözme becerisini ölçeceğiz. Kul hakkı yemeden, herhangi bir ideolojik bir kayırma yapmadan bunu yapabilmek önemli." dedi.

Bakan Tekin'in açıklamaları şöyle:

"Eğitim her ülkenin ana konularından bir tanesi. Attığınız her adım önemli oranda destek buluyor ya da muhalefet oluşuyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde eğitim sisteminde tartışma bitmez. Biz eleştirileri saygıyla karşılıyoruz. Ben bu anlamda art niyetli olmayan eleştirileri saygıyla karşılıyorum.

"ÖĞRETMEN ATAMA SÜRECİ REVİZE EDİLMELİ"

Mülakatla ilgili kamuoyunda çok fazla tartışma var. Bu konu gündemimize 2015 yılından itibaren girmeye başladı. Öğretmen atama süreci revize edilmeli. Tek başına mülakat gibi sunuluyor. Mülakat gibi mülakat dediğimde başladı eleştiri. Şu an öğretmenleri nasıl istihdam ediyoruz. Biz yaklaşık 128 alanda öğretmen ataması yapıyoruz. 17-18 tanesi ÖSYM öğretmenlik alan bilgisi testine tutuluyorlar. O test 2 tane soru grubuyla karşı karşıya kalıyor. Biri alan bilgisi, bir de alan bilgisi eğitimi.

"ÖĞRETMENLERİN ALAN BAŞARISI DÜŞÜK"

Öğretmenlerin alan testleri başarısı düşük. Alan bilgisi testinde bir öğretmen arkadaşımızın 75 sorudan yüzde 37-51, başka testte yüzde 47. Bir başka testte başarı ortalaması yüzde 35. Tarih öğretmenlerimizin alan bilgisindeki başarı ortalaması yüzde 41. Bu rakamlar sizin elinizde olsa nasıl düşünürsünüz? Bu alan bilgisi testi. Burada ölçmediğimiz başka bir şey daha var. MEB'in talim terbiye kurulu tarafından onaylanan müfredatı bilmesi lazım. Bitişik eğik el yazısı müfredata girdi, kursu veriyoruz. Bakanlığın müfredatını takip etmiyorlar. Mülakat konusu gündem oldu. Mülakatta ne yapacaksınız? eleştirisini yapanların şunu bilmesi lazım.

"KPSS VE MÜLAKAT YÜZDE 50-50 ETKİLİ OLACAK"

Mevcut düzenlemede KPSS puanı ve mülakatla atanıyor. Şu an yüzde 100 mülakat skoruyla atanıyor öğretmen. Biz yüzde 50-50 yapmak istiyoruz. KPSS yüzde 50, mülakat yüzde 50. 30 büyükşehirde mülakat yapılacak. Mülakatta öğretmen adayına 'bize ders anlatın' diyeceğiz. İletişim becerisi ve sorun çözme becerisini ölçeceğiz. Kul hakkı yemeden, herhangi bir ideolojik bir kayırma yapmadan bunu yapabilmek. Komisyon üyesinin adayla ilgili herhangi bir bilgisi olmayacak. Bu sınav öncesi alacağımız tedbirler. Adaya da burada konuştuğun şeyleri bir sınav kağıdına böyle böyle anlattım diye yazılı kağıdı bize teslim edecek. Kamera kaydı da alınacak. İyileştirme ve yapıcı önerilere açığız. Önerilere açığım. Kim kimin karşısına çıkacak, belli olmayacak. Öncesinde komisyon üyesinin gizliliği, adayın gizliliği... Aday arkadaşımıza soracağımız soru tamamen tesadüfi, kamera kaydı... İdeolojik kayırma, asla, kesinlikle olmayacak. Mülakatta hakkaniyetsizlik olmayacak."

Milli Eğitim Bakanı, Eğitim, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Öğretmen atamalarında sistem değişiyor! Mülakat ve KPSS yarı yarıya etkili olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğretmen atamalarında sistem değişiyor! Mülakat ve KPSS yarı yarıya etkili olacak - Son Dakika
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