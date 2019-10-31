Son Dakika Haberleri: Öğretmen ve öğrencilerden kan bağışına destek
Son Dakika Güncel Öğretmen ve öğrencilerden kan bağışına destek

Öğretmen ve öğrencilerden kan bağışına destek

7 saat önce

Türk Kızılayı Hatay Şubesince düzenlenen "Kahraman Olmak Kanında Var" adlı kan bağışı etkinliğine, öğretmen ve öğrenciler de destek verdi.

Öğretmen ve öğrencilerden kan bağışına destek, System.String[]

Türk Kızılayı Hatay Şubesince düzenlenen "Kahraman Olmak Kanında Var" adlı kan bağışı etkinliğine, öğretmen ve öğrenciler de destek verdi.

Antakya Öğretmenevi Müdürü Ömer Bilgin, Öğretmenevi'nde gerçekleşen etkinlikte, kan bağışında bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Her insanın yaşamı boyunca bir gayesinin bulunduğunu belirten Bilgin, "Bu gayenin başında insana ve insanlığa faydalı işler yapma gelir. Özellikle sağlık alanında başka insanlara yardım etmenin, onlara faydalı olmanın hazzını her bireyin yaşaması gerekir. Kan bağışı yaparak hayatımız boyunca hiç görmeyeceğimiz, tanımayacağımız insanların sağlığına kavuşmasına vesile oluruz. Bunun yanında kan bağışı yaparak kendi sağlığımızı da korumuş oluruz." diye konuştu.

Bilgin, Türk Kızılayı Hatay Şube Başkanı Kudret Özbakış'a ve etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Türk Kızılayı, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:26 Kaynak: AA
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