Üye Girişi
Öğretmen ve öğrencilerin Aziz Sancar'ın eğitimine ilişkin kısa film ilgi gördü - Son Dakika

Öğretmen ve öğrencilerin Aziz Sancar'ın eğitimine ilişkin kısa film ilgi gördü

24.11.2021 13:40
Öğretmen ve öğrencilerin Aziz Sancar'ın eğitimine ilişkin kısa film ilgi gördü

Kayseri'de bir grup öğretmen ile öğrenci, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın lise döneminden bir kesiti konu alan kısa film çekti.

Kayseri'de bir grup öğretmen ile öğrenci, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın lise döneminden bir kesiti konu alan kısa film çekti.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler, yanında kaldığı eniştesinin tayini nedeniyle Mardin Lisesi'nden ayrılmak zorunda kalacağına üzülen Sancar'ın, durumunu öğrenen Fransızca öğretmeni Melahat Şahinoğlu'nun, aileyi tayini durdurmaları için ikna etme çabasını kısa film haline getirdi.

Milli Mücadele Müzesi'nde yaklaşık 4 hafta süren filmin çekimlerinde, 30 öğretmen ve öğrenci görev aldı.

Kısa film sosyal medyada yayınlanmasının ardından ilgi gördü.

Aziz Sancar ve Melahat Şahinoğlu'nun da filmi izlemelerinin ardından e-posta ve telefonlar arayarak çekimlerde emeği geçenlere teşekkür ettikleri öğrenildi.

Öğretmenler Günü, Aziz Sancar, Kısa Film, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğretmen ve öğrencilerin Aziz Sancar'ın eğitimine ilişkin kısa film ilgi gördü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı 14:52 İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok 14:37 Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi 14:10 Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi
Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum 12:53 Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi 12:30 Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi 11:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi
11:39 "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek 11:32 Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek

Son Dakika Haberleri
14:53 Genç yaşta girdiği hapisten yaşlanıp çıktı! 42 yıl haksız yere yatmış
14:52 İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı
14:49 Selahattin Demirtaş: Bugün değilse ne zaman?
14:45 Starbucks'ta Hepatit A'lı personel panik yarattı, kahve içen binlerce kişi tehlikede
14:36 Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok
14:20 Beyzbol sopalı maganda kadın kuryeye saldırdı
14:12 Üç yaşındaki kız çocuğunun iki yıl önce babası, şimdi de annesi cinayete kurban gitti!
14:12 Fransız Societe Generale'nin Türkiye senaryosu korkuttu: TL'deki değer kaybı hiperenflasyon dönemine yol açabilir
14:10 Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi
13:55 Faik Öztürk'ten canlı yayında pilates performansı
Genç yaşta girdiği hapisten yaşlanıp çıktı! 42 yıl haksız yere yatmış Genç yaşta girdiği hapisten yaşlanıp çıktı! 42 yıl haksız yere yatmış         
14:53
Selahattin Demirtaş: Bugün değilse ne zaman? Selahattin Demirtaş: Bugün değilse ne zaman?         
14:49
Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası         
14:12
Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya "Sonunuz geldi, ölün" diye yazmış Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya "Sonunuz geldi, ölün" diye yazmış         
13:52
Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı         
12:34
Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz         
12:27
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü         
11:43
Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu         
11:39
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu         
11:28
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Sony PlayStation'ın başı bu kez fena dertte! Cinsiyet ayrımcılığı yapmakla suçlanıyor Sony PlayStation'ın başı bu kez fena dertte! Cinsiyet ayrımcılığı yapmakla suçlanıyor         
10:44
Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü!         
10:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı!         
08:03
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 15:10:31. #1.13#
SON DAKİKA: Öğretmen ve öğrencilerin Aziz Sancar'ın eğitimine ilişkin kısa film ilgi gördü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement