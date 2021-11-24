Öğretmen ve öğrencilerin Aziz Sancar'ın eğitimine ilişkin kısa film ilgi gördü - Son Dakika

Kayseri'de bir grup öğretmen ile öğrenci, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın lise döneminden bir kesiti konu alan kısa film çekti.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler, yanında kaldığı eniştesinin tayini nedeniyle Mardin Lisesi'nden ayrılmak zorunda kalacağına üzülen Sancar'ın, durumunu öğrenen Fransızca öğretmeni Melahat Şahinoğlu'nun, aileyi tayini durdurmaları için ikna etme çabasını kısa film haline getirdi.

Milli Mücadele Müzesi'nde yaklaşık 4 hafta süren filmin çekimlerinde, 30 öğretmen ve öğrenci görev aldı.

Kısa film sosyal medyada yayınlanmasının ardından ilgi gördü.

Aziz Sancar ve Melahat Şahinoğlu'nun da filmi izlemelerinin ardından e-posta ve telefonlar arayarak çekimlerde emeği geçenlere teşekkür ettikleri öğrenildi.