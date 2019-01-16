Son Dakika Haberleri: Öğretmeni Okulda Silahla Yaralamıştı, 18 Yıl Hapsi İstendi

Öğretmeni Okulda Silahla Yaralamıştı, 18 Yıl Hapsi İstendi

1 saat önce

Üsküdar'da bir okulda beden eğitimi öğretmenini silahla vurarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Öğretmeni Okulda Silahla Yaralamıştı, 18 Yıl Hapsi İstendi, System.String[]
Üsküdar'da bir okulda beden eğitimi öğretmenini silahla vurarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Üsküdar'da Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan beden eğitimi öğretmeni Alpaslan A.'nın bir öğrenci velisi tarafından silahla vurularak yaralanmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alpaslan A.'nın beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı, şüpheli Celil A.'nın yeğeni Halime Y.'nin de bu okulda öğrenci olduğu anlatıldı.

Olay günü Halime Y.'nin eve gittiğinde dayısı olan şüpheliye beden öğretmeninin kendisini darp ettiğini söylediği, bunun üzerine şüphelinin yeğeniyle birlikte okula gittiği belirtildi. Şüpheli Celil A.'nın müşteki Alpaslan A.'nın üzerine yürüyerek yumruk attığı, müştekinin de kendisini savunarak şüpheliye tekme attığı, şüphelinin tekrar müştekiye vurduktan sonra okulun diğer öğretmenleri tarafından uzaklaştırıldığı kaydedildi.

"Mermisi bitene kadar hedef alıp ateş etmiş"

Şüphelinin kısa bir süre sonra cebinden çıkarttığı tabancayla müştekiyi hedef alıp 5-6 kez ateş ettiği, müştekinin sol bacağından yaralandığı ve şüpheliden kaçarak okulda bir odaya girdiği, şüphelinin de müştekinin peşinden koştuğu ancak yakalayamadığı, elindeki silahın da mermisi bittikten sonra olay yerinden ayrıldığı belirtildi. Şüphelinin yeğeni olan Halime Y.'nin müşteki Alpaslan A. tarafından darp edildiği iddiası üzerine ayrı bir soruşturma yürütüldüğü ve iddianame düzenlendiği de bilgisine yer verildi.

18 yıla kadar hapsi istendi

Celil A.'nın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, gönderildiği 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:12 Kaynak: İHA

Üsküdar, 3. Sayfa
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