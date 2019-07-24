Son Dakika Haberleri: Öğretmenler Avrupa'da Bilişim Teknolojilerini derste Kullanma Yeterliliklerini Arttırdı
Son Dakika Güncel Haber

Öğretmenler Avrupa'da Bilişim Teknolojilerini derste Kullanma Yeterliliklerini Arttırdı

1 saat önce

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Personel Hareketliliği kapsamında yürütülen EDUcation and Training of Advanced Level E-material through New Technologies-( EDU.

Öğretmenler Avrupa'da Bilişim Teknolojilerini derste Kullanma Yeterliliklerini Arttırdı, System.String[]
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Personel Hareketliliği kapsamında yürütülen EDUcation and Training of Advanced Level E-material through New Technologies-( EDU.T.A.L.E.N.T) projesinin Avrupa hareketlilikleri tamamlandı.

Proje kapsamında Kayseri Osman Düşüngel Ortaokulu, Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi öğretmenleri faydalandı. Okullardan proje kriterlerine göre 8'er öğretmen seçilerek toplamda 24 öğretmen yurtdışında 12 gün süreyle iş başı eğitimine katıldı. Öğretmenler 12'si eğitimlerini 9-22 Haziran 2019 tarihlerinde Avusturya'nın Viyana şehrinde, diğer 12'si ise 22 Haziran- 5 Temmuz 2019 tarihlerinde Portekiz'in Barcelos şehrinde aldı. İşbaşı eğitim şeklinde gerçekleşen eğitimlerde öğretmenler Etkileşimli tahta kullanımı, Prezi sunu hazırlama programı, Flash/Animasyon programı, Android sistemli tablet kullanımı, Ses ve video düzenleme, Xerte programı, Güvenli İnternet ve iletişim uygulamaları konularında dijital yeterliliklerini arttırdı.

Öğretmenler mesleki yeterliliklerinin yanı sıra Avusturya ve Portekiz' in sosyal ve kültürel yapısını yakından tanıma fırsatı elde ederken tarihi yerlerini de ziyaret etme şansı elde etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci "Ulusal ve uluslararası projeler sayesinde öğretmenlerimiz kişisel ve mesleki gelişimlerini arttırmaktadır. ArGe birimi olarak kurumumuzda daha fazla proje kazanması için çalışmalarımız devam ederken okulların da proje yazma ve yürütme kapasitelerinin arttırılmasına yönelik eğitimlerimiz devam edecektir." dedi. - KAYSERİ
Avrupa Birliği, Kayseri, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Altın yükselişini sürdürüyor! İşte güncel fiyatlar Türkiye, Avrupa'da alkolün en pahalı olduğu ikinci ülke Süleyman Soylu'dan kaçak göçmen çalıştıran yerlere operasyon uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 16:30:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğretmenler Avrupa'da Bilişim Teknolojilerini derste Kullanma Yeterliliklerini Arttırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]