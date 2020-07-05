Öğretmenler dezenfektan makinesi üretip pazarlıyor - Son Dakika

Öğretmenler dezenfektan makinesi üretip pazarlıyor

- Öğretmenler dezenfektan makinesi üretip pazarlıyor Korona virüs sürecinde öğretmenler üretimini gerçekleştirdikleri el dezenfektan cihazının satışını da yapmaya başladı Adana'da bir meslek lisesinde öğretmen ve öğrenciler, pandemi sürecinde 'Hijyen noktası' adı verdikleri otomatik...

- Öğretmenler dezenfektan makinesi üretip pazarlıyor

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Korona virüs sürecinde öğretmenler üretimini gerçekleştirdikleri el dezenfektan cihazının satışını da yapmaya başladı

ADANA - Adana'da bir meslek lisesinde öğretmen ve öğrenciler, pandemi sürecinde 'Hijyen noktası' adı verdikleri otomatik dezenfektan makinesi üretti. 5 litrelik dezenfektan ile 2 bin kişinin elini dezenfekte edilebildiği cihazın öğretmenler satışını da gerçekleştirerek okullarının döner sermayesine katkı sağlıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs döneminde ülkemizde birçok okul maske ve dezenfektan üreterek salgınla mücadeleye katkı sağladı. Mesleki ve teknik liseler ise dezenfektan tünelleri, otomatik dezenfektan robotları gibi teknolojik ürünler geliştirdi. Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri de pandemi sürecinde duvar ve seyyar olmak üzere 2 tip 'Hijyen noktası' adı verdikleri otomatik dezenfektan makinesi üretti.

5 litrelik dezenfektan ile 2 bin kişinin elini dezenfekte edilebildiği cihazın öğretmenler satışını da gerçekleştirerek okullarının döner sermayesine katkı sağlıyor. Şuana kadar 10 cihazın satışını yaptıklarını, firmalardan da sipariş aldıklarını söyleyen Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cebrail Şahin, bu cihazları okullar açıldığında okulun her tarafına koyacaklarını söyledi.

"KDV dahil satıp, 2 yıl garanti veriyoruz"

Şahin, "Pandemi döneminde okulların ve iş yerlerinin ihtiyacı olan el dezenfektan cihazı geliştirdik. Döner sermayeden satışının yapılabildiği dezenfektan cihazının 2 tipini okul öğretmen ve öğrencilerimiz ürettiler. Makinelerimiz ekonomik. 5 litreye kadar hacmi var. 3 miligram püskürtme yapıyor. 5 litrelik dezenfektan ile 2 bin kişi dezenfekte edilebilir. Döner sermayeden faturalı olarak işletme ve okullara satıyoruz. 2 yılda garantisi var bu cihazların. 2 yıl içerisinde bir sorunu olursa okulumuzda bakımı yapılacaktır. Sanayi tipidir üretimimiz. Kullandığımız malzemeler endüstriyeldir. Kabin tipi cihaz KDV dahil bin 121 lira. Duvar tipiyse KDV dahil 944 liradır" diye konuştu.

"AR-GE çalışmaları yaparak tasarımı geliştirdik"

Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojileri Öğretmeni Selahattin Tek, "Dezenfektan maddesini bir motor vasıtasıyla çekiyoruz ve alttaki püskürtme noktasından püskürterek hijyen işlemini gerçekleştiriyoruz. Kullandığımız zaman ölçeği, motor ve diğer parçaları tamamen endüstriyel. Çok uzun süreli kullanmaya müsait bir ürün. Tasarım sürecinde okulumuzun öğretmenlerinden Alaattin Tatlı hocamızın büyük payı var. AR-GE çalışmaları yaparak tasarımı geliştirdik" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 11:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Öğretmenler dezenfektan makinesi üretip pazarlıyor - Son Dakika Ekonomi

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