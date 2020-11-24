Öğretmenler Günü'nde EBA ekranları çiçek açtı - Son Dakika

24 Kasım Öğretmenler Gününü pandemi nedeniyle öğretmenlerinden uzak kutlamak zorunda kalan öğrenciler, hediyelerini de ekranlardan verdi. Uzaktan eğitim alan ilkokul öğrencileri, derse birer çiçek ile katılarak öğretmenlerinin gününü kutladı.

Pandemi, Öğretmenler Günü coşkusunun önüne geçemedi. Bu anlamlı günde okullarına gidemeyen öğrenciler, derslerini EBA ekranlarından uzaktan bağlantı ile gerçekleştirdi. Ancak bu durum Öğretmenler Günü'nü unutturmadı.

Kayseri'de Merkez Atatürk İlköğretim Okulu 1-B sınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin bu anlamlı gününü farklı bir etkinlik ile kutladı. EBA ekranlarındaki derse katılan her öğrenci, yanına aldığı bir çiçek ile öğretmenleri Mehmet Polat'ın öğretmenler gününü kutladı. Bir anda tüm ekranlarda çiçekleri gören öğretmen Mehmet Polat, duygu dolu dakikalar yaşadı. - KAYSERİ