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Öğretmenlerden türkü ziyafeti

1 saat önce

Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen programda ilçedeki okullarda görev yapan öğretmenler türkü söyleyip, şiir okudu.

Öğretmenlerden türkü ziyafeti, System.String[]
Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen programda ilçedeki okullarda görev yapan öğretmenler türkü söyleyip, şiir okudu.

Çarşamba Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Ardından şiir dinletilerinin sunulduğu programda daha sonra öğretmenler farklı yörelere ait türküler söyledi. Salonu dolduran konuklar türkülere göre tempo tutarken, orkestra eşliğinde çok sayıda türkü sahnelendi. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Salıpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz, Milli Eğitim çalışanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlik halk oyunları gösterileri ile son buldu. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:58 Kaynak: İHA
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