Oğulcan Çağlayan'dan Fenerbahçe'ye yanıt: 'Galatasaray ile anlaştım' - Son Dakika

Oğulcan Çağlayan'dan Fenerbahçe'ye yanıt: 'Galatasaray ile anlaştım'

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray ile Fenerbahçe arasında yeni sezon öncesi transfer rekabetindeki son isim Oğulcan Çağlayan oldu.

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - G. Saray ile Fenerbahçe arasında yeni sezon öncesi transfer rekabetindeki son isim Oğulcan Çağlayan oldu. Özellikle Emre Belözoğlu ile birlikte Volkan Demirel'in yerli oyuncu transferinde şimdiden önemli rol oynarken bu ikilinin hedefindeki son isim Çaykur Rize'nin golcüsüydü. Yıllardır futbol dünyasında yer alan iki ismin de Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralı ile alakalı yapacağı değişiklik nedeniyle Fenerbahçe'nin yerli oyuncu kadrosunu genişletmek adına kolları sıvadığı belirtildi.

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Arayıp durumu hakkında bilgi aldı

Sarı lacivertlilerin, uzun süredir kamuoyunda Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Oğulcan'ı arayarak durumu, transfer planları hakkında bilgi aldığı ortaya çıktı. Mert Hakan Yandaş transferinde önemli rol oynayan Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'nun Oğulcan Çağlayan'ı da telefonla aradığı öğrenildi. Artık spor yöneticiliğine ve idareciliğe hazırlanan Emre'nin, Oğulcan ile görüştüğü ancak mart ayında sarı kırmızılı kulüple söz kesen Oğulcan Çağlayan'ın ise Belözoğlu'na "Teşekkürler, ben Galatasaray ile anlaştım ağabey" dediği ifade edildi.

Transferde 2-1 Galatasaray önde

F. Bahçe sıkıntılı geçen son iki sezonun ardından 2020-21'e güçlü bir giriş yapmak isterken ligde havlu atan Galatasaray da sarı lacivertliler de özellikle sözleşmeleri sona eren yerli oyunculara rotaya çevirmiş durumda. Bu doğrultuda Kanarya, Emre Belözoğlu'nun girişimleriyle sarı kırmızılılarla anlaştığı iddia edilen Mert Hakan Yandaş'ı renklerine katarken Emre Kılınç düellosunda ise kazanan Galatasaray oldu ve skoru eşitledi. Oğulcan Çağlayan'ın da sarı kırmızılıları tercih etmesiyle rekabette Galatasaray 2-1 öne geçse de bu iki ezeli rakibin transfer sezonu boyunca daha çok karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

Rize uzattı ancak Oğulcan feshedecek

Fenerbahçe'nin nabız yoklama girişimine kapıyı kapatan Oğulcan Çağlayan, Rizespor'un da opsiyon hamlesine jet hızı ile yanıt verdi. Rizespor'un, Galatasaray'a transferini engellemek adına tek taraflı opsiyon maddesini devreye soktuğu 24 yaşındaki futbolcu kendisinin bilgisi ve haberi olmadan sözleşmedeki opsiyon maddesinin devreye sokulması üzerine avukatları aracılığı ile resmi başvurusunu yaptı. Bu durumun bir sorun teşkil etmeyeceği ve sezon sonunda Rizespor ile fesihin gerçekleşeceği bilgisi Oğulcan Çağlayan'a iletildiği öğrenildi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Çağlayan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 07:40 

Son Dakika Spor Oğulcan Çağlayan'dan Fenerbahçe'ye yanıt: 'Galatasaray ile anlaştım' - Son Dakika Spor
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