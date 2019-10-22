Son Dakika Haberleri: Oğuz Kağan Güçtekin: "Evimizde üç puanı alacağız"
Son Dakika Spor Oğuz Kağan Güçtekin: 'Evimizde üç puanı alacağız'

Oğuz Kağan Güçtekin: "Evimizde üç puanı alacağız"

1 saat önce

Süper Lig'in 9. haftasında 25 Ekim Cuma sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un futbolcusu Oğuz Kağan Güçtekin, "MKE Ankaragücü maçından sonra hem oyun hem de skor olarak çıkışa geçeceğiz.

Süper Lig'in 9. haftasında 25 Ekim Cuma sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un futbolcusu Oğuz Kağan Güçtekin, "MKE Ankaragücü maçından sonra hem oyun hem de skor olarak çıkışa geçeceğiz." dedi.

Oğuz Kağan, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, lige çok iyi başladıklarını söyledi.

Son dört haftadır kaybettiklerini dile getiren Oğuz Kağan Güçtekin, "Antrenmanlarda herkes çok iyi çalışıyor. Takımda hiçbir sıkıntı yok. Ama futbolda bazen oluyor. Sahada istediğini gösteremiyorsun." dedi.

Oğuz Kağan, herkesin elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bundan herkes emin olsun. Bu takıma herkes en iyi nasıl fayda sağlayabilirim diye düşünüyor. Fakat son dört haftada maçlarda sonuç alamıyoruz. Oyun olarak da iyi bir görüntü sergilemiyoruz. İnşallah MKE Ankaragücü maçından sonra hem oyun hem de skor olarak çıkışa geçeceğiz. Taraftarlarımız yine arkamızda olsun. Biz yine çok iyi hazırlanacağız. Kendi evimizde kazanarak üç puanı alacağız."

Kendi performansını da değerlendiren Oğuz Kağan Güçtekin, "İlk kez bu sezon forma giydim. İnşallah daha fazla forma şansı bulacağım. Ben de takım için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadesini kullandı.

Oğuz Kağan Güçtekin: Evimizde üç puanı alacağız

Oğuz Kağan Güçtekin, MKE Ankaragücü, Oğuz Kağan , Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:11 Kaynak: AA
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