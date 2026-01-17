Okan Buruk, 2 Değişiklikle Gaziantep FK\'ya Karşı Çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 11'e göre Gaziantep FK maçında 2 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile oynadıkları müsabakada yoğun maç temposunda rotasyona gitmiş. Buruk; Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile oynadıkları maçın 11'ine göre ise kırmızı-siyahlılar karşısına 2 değişiklikle çıktı. Deneyimli teknik adam, Günay Güvenç ve Lucas Torreira'nın yerine Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'a görev verdi.

Eksikler

Sarı-kırmızılılarda, Gaziantep FK müsabakasında önemli eksiklikler buluyor. Victor Osimhen ile Ismail Jakobs, ülkeleriyle Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ediyor. Lucas Torreira sarı kart cezasından, Gabriel Sara ve Arda Ünyay da sakatlıklarından dolayı kadroda yer almıyor. Tedavisinin ardından bireysel çalışmalarını sürdüren Wilfried Singo da teknik heyet kararıyla kadroda bulunmuyor.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Yusuf Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu, Cihan Akgün ve Kazımcan Karataş bekledi.

Skorbord çalışmaları tamamlandı

Galatasaray'da stadyumdaki yenileme çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak Güney tribünün olduğu bölümdeki skorbord ile ilgili çalışmayı tamamlanmıştı. Kuzey tribünü tarafındaki skorbord da yenilendi. Böylece iki taraftaki skorbord da büyütülerek, modern hale getirildi. Galatasaray buralara reklam alarak ekstra gelir kazanma hedefliyor.

Galatasaray taraftarları, Gaziantep FK maçında da takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta oynanan müsabakada, İstanbul'daki soğuk havaya rağmen tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı.

Öte yandan karşılaşma öncesinde yüzme branşlarının farklı kategorilerde başarılı olan sporcular da tribünleri selamladı. - İSTANBUL