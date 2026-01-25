Okan Buruk'tan Rekor Galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Okan Buruk'tan Rekor Galibiyet

Okan Buruk\'tan Rekor Galibiyet
25.01.2026 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okan Buruk, Galatasaray ile deplasmanda 50 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla Trendyol Süper Lig tarihinde bir takımla deplasmanda 50 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam oldu.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da bu müsabakayla birlikte bir rekora daha imza attı. Sarı-kırmızılılarda 4. sezonunu geçiren Buruk, Karagümrük galibiyetiyle Süper Lig tarihinde bir takımla deplasmanda 50 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam oldu. 52 yaşındaki çalıştırıcı, bu sayıya dış sahada oynadığı 64 lig maçında ulaştı.

Galatasaray ile Süper Lig'de üst üste 3 şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'yı da 1'er kez kazandı.

Süper Lig'de bu alanda Fatih Terim (Galatasaray) 80, Gordon Milne (Beşiktaş) 95 ve Şenol Güneş de (Trabzonspor) 100 müsabakada 50. deplasman galibiyetini elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Rekor Galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı

14:39
Şişli’de Çöp Konteynerinde Ceset Bulundu
Şişli'de Çöp Konteynerinde Ceset Bulundu
14:21
Kan donduran iddia: İran’da iki gün içinde 36 bin 500’den fazla kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü
14:17
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı
Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
13:13
Vahşet bu evde yaşandı Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
11:51
İstanbul’daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
11:21
40 yıl sonra Marmara’ya döndü Fiyatı 3 bin 500 TL
40 yıl sonra Marmara'ya döndü! Fiyatı 3 bin 500 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 14:48:41. #7.11#
SON DAKİKA: Okan Buruk'tan Rekor Galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.