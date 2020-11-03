Okan Buruk'un hedefi 3 puan

"Manchester United'ın 2 galibiyet alması sürpriz değil"

Hem bizim hem oyuncularımızın çok yakından tanıdığı bir takım"

"Şu anki hayalim ikinci şampiyonluğumuzu kazanmak""Crivelli'nin ve Ba'nın sakatlıkları var"

Martin Skrtel: Artık grupta puanla tanışmamız gerekiyor"Bu formayla onlara karşı galip gelmek güzel olur""Hedefimiz 3 puan almak"

Ata SELÇUK/ - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United karşısında 3 puan kazanmak istediklerini söyledi.UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 3'üncü haftasında yarın kendi sahasında İngiltere'nin Manchester United takımını konuk edecek Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ve futbolculardan Martin Skrtel düzenlenen basın toplantısına katıldı.Manchester United'ın İstanbul'a 6 puanla geldiğini hatırlatan Okan Buruk, şöyle konuştu: "Bizim henüz puanımız yok. İki maçta da oyun olarak iyiydik. İlerleyen bir oyunumuz var. Paris maçında bunu daha iyi gösterdik, sonuç alamadık. Bu maçtaki hedefimiz sonuç almak, gol atmak, puan almak, 3 puan kazanmak. Hem aklımıza hem kendimize güvenmeliyiz. Bundan önceki iki maçta olduğu gibi oyuncularıma çok güveniyorum. 3 günde bir maç oynuyoruz, çok yoğun bir takvimdeyiz ama oyuncularıma inanıyorum. İnşallah yarın hem goller atarız hem 3 puan kazanırız. Bu hem bizim hem ülkemiz için çok önemli.""MANCHESTER UNITED'IN 2 GALİBİYET ALMASI SÜRPRİZ DEĞİL"Manchester United'ın gruba 2'de 2'yle başlamasının sürpriz olmadığını kaydeden Buruk, "Oynadıkları oyun ve kadro kalitesiyle bunu hak ediyorlar. Premier Lig'de yaşadıkları şanssızlıklar var. Futbolun içinde bunlar var. Biz de kötü başladık ama yükselişe geçtik. Geçen sezonki Manchester United'ın yükselişini de hatırlıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyetlerinin sürpriz olmadığını düşünüyorum" dedi."HEM BİZİM HEM OYUNCULARIMIZIN ÇOK YAKINDAN TANIDIĞI BİR TAKIM""Bir dönem Manchester United forması giyen Rafael ile Manchester United maçı öncesinde konuştunuz mu" sorusuna Buruk, şöyle yanıt verdi: "Çok konuşmadık açıkçası çünkü Manchester United çok yakından tanıdığımız bir takım. Rafael'in oradaki kariyeri eski. O daha çok Fransa Ligi'ne hakimdi. Stratejiyle ilgili tabii ki konuşmadık ama ben ve analiz ekibimiz rakibimize karşı neler yapacağımızı bugün oyuncularımıza anlattık. Gerçekten açıklayıcı ve etkili olduğunu düşünüyorum yaptığımız analizlerin. Bu analizleri yapan bir ekibiz. Bugün de oyuncularımıza gösterdik. Hem bizim hem oyuncularımızın çok yakından tanıdığı bir takım.""ŞU ANKİ HAYALİM İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞUMUZU KAZANMAK"En büyük motivasyon kaynağının Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğunu söyleyen Okan Buruk, dünyanın en iyi takımları ve oyuncularına karşı oynamanın kendilerine büyük bir motivasyon sağladığını dile getirerek, "Hayalimiz buydu geçen sene. Şu anki hayalim ise ikinci şampiyonluğumuzu kazanmak. Bu grupta da iyi işler yapıp oyun olarak iyi başladığımız grup aşamasına puanla devam etmek istiyoruz. Gruptan çıkmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz ama bir opsiyon da Avrupa Ligi'ne katılmak" ifadelerini kullandı."CRIVELLI'NİN VE BA'NIN SAKATLIKLARI VAR"Manchester United'ın farklı dizilişlerle oynadığına dikkat çeken Okan Buruk, "Manchester United geçtiğimiz sezon 4-2-3-1 dizilişiyle oynayan bir takımdı. Bu sezon ise hem 3'lü savunmayı hem de 4-3-1-2'yi denediler. Ben yine değişeceğini düşünüyorum, yine 4-2-3-1 dizilişi olabilir. Ne olursa olsun çok iyi oyuncuları var. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Crivelli'nin bir sakatlığı oldu, Demba Ba'nın da bir sakatlığı vardı. Ona göre biz de kararımızı vereceğiz" diyerek basın toplantısını tamamladı.MARTIN SKRTEL: ARTIK GRUPTA PUANLA TANIŞMAMIZ GEREKİYORMedipol Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Martin Skrtel ise artık grupta puanla tanışmaları gerektiğini belirtti.Şampiyonlar Ligi'ndeki 3'üncü maçlarına çıktıklarını hatırlatan Skrtel, "En iyi takımların ve oyuncuların olduğu platformdayız. İşimiz zor ama bunun farkındayız. Leipzig maçına baktığımızda özellikle ikinci yarı iyi işler çıkardık. PSG maçında da aynı şekilde oldu. Kendi evimizde oynadığımız maçta onlara zorluk çıkardık ancak sonuca ulaşamadık. Gol yollarında etkisiz olduğumuzu gördük. Gol pozisyonları ürettik ama bunları gole çevirmede eksikliğimiz vardı. Rakip en basit hatanızda sizi cezalandırabiliyor. Bu platformda hata lüksünüz yok. Yarınki maçtan ümidimiz bu şekilde olacak. Takım arkadaşlarımla beni iyi bir savaş bekliyor. Artık grupta puanla tanışmamız gerekiyor. Gruptaki ilk puanlarımızı alma hedefindeyiz" diye konuştu."BU FORMAYLA ONLARA KARŞI GALİP GELMEK GÜZEL OLUR"Liverpool'da forma giydiği dönemde Manchester United ile çok rekabetçi maçlar oynadıklarını kaydeden Skrtel, "Liverpool'da uzun süreler oynadım, iki takımın rekabetine baktığımızda maçların çok iyi geçtiğini, ateşli geçtiğini söyleyebilirim. Ancak şu an Başakşehir formasıyla sahaya çıkacağım. Bu formayla onlara karşı galip gelmek güzel olur, neden olmasın" dedi."HEDEFİMİZ 3 PUAN ALMAK"

Manchester United'ın ligdeki kötü gidişatının kendileri için önemli olmadığını belirten Skrtel, "Öyle gözüküyor olabilir ancak bizim açımızdan çok büyük bir maç olacağı aşikar. Hedefimiz 3 puan almak. Futbolda inişli çıkışlı grafikler vardır ancak bizim adımıza her şey mümkün. Günün sonunda kazanan taraf olmak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.