Okmeydanı'nda hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika

Okmeydanı'nda hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi

28.11.2020 14:30

Okmeydanı'nda sürücüsünün kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Okmeydanı'nda sürücüsünün kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Aracı üzerine kamyon devrilen sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Kaza, Piyalepaşa-TEM Bağlantı Yolu Okmeydanı mevkinde saat 12.15 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34BJ9030 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü Fatih Yeşilyurt(25), Okmeydanı Kavşağı'ndan bağlantı yoluna dönmek isterken kontrolünü kaybetti. Kamyon sürücüsü Yeşilyurt, önünde bulunan 34FN6594 plakalı otomobile çarparak üzerine devrildi.

"Burnu bile kanamadı"

Kazadan otomobil sürücüsü Sefa Şahin şans eseri burnu bile kanamadan çıktı. Kaza sonucu ölen veya yaralanan olmazken kamyon ve otomobil kullanılamaz hale geldi. Kamyondan dökülen hafriyatlar karşı şeritte bulunan başka bir otomobilin camını kırdı. Kaza nedeniyle bağlantı yolu üzerinde yoğun trafik oluştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kazaya karışan araçlar olay yerinden Araçların kaldırılması ile trafik tekrar normale dönerken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

"Hızlı olsaydım bunlar başıma gelmeyecekti"

Hızlı olsa kazadan kurtulabileceğini dile getiren karşı şeritteki otomobil sürücüsü Cengiz Ece, " Normal seyir halindeydim, buraya 20 metre kala kamyonun devrildiği halini gördüm ama yapacak bir şey yoktu. Mecbur geçmek zorunda kaldım. Duramazdım da. Çok da hızlı değildim ama belki de hızlı olsaydım bunlar başıma gelmeyecekti, kurtarmış olacaktım. En son gördüğüm de molozların tellerin üzerinden yolun bu tarafa geçtiğini gördüm. Bütün Molozlar, taşlar arabanın camın içerisinden girdi. Ben arabada tektim, arka camlar kırıldı hep. Ben de herhangi bir yaralanma bir şey yok " diye konuştu. - İSTANBUL

Okmeydanı'nda hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi
Okmeydanı'nda hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi
Okmeydanı'nda hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi
Okmeydanı'nda hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi
Okmeydanı'nda hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi
Okmeydanı'nda hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi

Yeşilyurt, Okmeydanı, Otomobil, Kaza, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Okmeydanı'nda hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski Fenerbahçeli Salih Uçan'ı istiyor Tüyler ürperten cinayet! Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor Buldukları iki açığı Instagram'a bildiren gençlere 50 dolar ödül teklif edildi Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerleri parçaladı! Otomobilin havada takla attığı anlar kamerada CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi
Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun         
14:18
İran, öldürülen Muhsin Fahrizade için intikam yemini etti İran, öldürülen Muhsin Fahrizade için intikam yemini etti         
14:13
Aracını otoparka bırakan Yasemin Şefkatli geçmiş dönem borcunu öğrenince şaşıp kaldı Aracını otoparka bırakan Yasemin Şefkatli geçmiş dönem borcunu öğrenince şaşıp kaldı         
13:44
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz gün verip uyardı: Cumaya kadar sayı azalmazsa sert tedbirler devreye sokulabilir Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz gün verip uyardı: Cumaya kadar sayı azalmazsa sert tedbirler devreye sokulabilir         
12:28
Maske nedeniyle uçakta ortalık karıştı! 3 yolcu ile futbolcular çığlık çığlığa birbirine girdi Maske nedeniyle uçakta ortalık karıştı! 3 yolcu ile futbolcular çığlık çığlığa birbirine girdi         
11:50
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Hırsızlar için kurulmuştu, pandemide işe yaradı! Kamerayla izlenen köye koronavirüs giremedi Hırsızlar için kurulmuştu, pandemide işe yaradı! Kamerayla izlenen köye koronavirüs giremedi         
10:43
Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı         
10:35
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor         
09:40
Son dakika: 2021'de MTV, trafik ve vergi cezaları yüzde 9,11 oranında artacak Son dakika: 2021'de MTV, trafik ve vergi cezaları yüzde 9,11 oranında artacak         
09:40
Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı         
09:31
CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir         
09:18
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu         
09:07
Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti         
08:42
Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor         
08:37
Sokak sokak gezip ördüğü kıl çoraplarının çiftini 500 TL'den satıyor Sokak sokak gezip ördüğü kıl çoraplarının çiftini 500 TL'den satıyor         
08:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 14:41:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Okmeydanı'nda hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei