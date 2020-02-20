Okul pansiyonları denetlendi - Son Dakika
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Okul pansiyonları denetlendi

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner ve Abdurrahman Yılmaz, okul pansiyonundan faydalanan öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

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Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner ve Abdurrahman Yılmaz, okul pansiyonundan faydalanan öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.


Okul pansiyonlarına yönelik gerçekleşen denetimlerde Şube Müdürleri İsmail Öner ve Abdurrahman Yılmaz, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak öğrencilerle yemek yedi. Genç nesillere öğrencilik hatıralarından örnek hikayeler anlatan Müdür Öner, "Öğrencilerimiz, pansiyonlarımızda ne kadar rahat eder ise istenilen başarıya bir o kadar ulaşılmış olur. Öğrencilerimizin barınma ihtiyacı ve ders çalışma ortamlarının iyileştirilmesi için çalışma arkadaşlarımızla birlikte sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Belirsiz aralıklarla gerçekleştirdiğimiz denetimlerimizde öğrencilerimizle bir araya gelerek taleplerini onlardan dinliyor kendilerine de büyükleri olarak tavsiyelerde bulunuyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Abdurrahman Yılmaz, İsmail Öner, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:24 Kaynak: İHA
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