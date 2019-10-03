Son Dakika Haberleri: Okul servisiyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Okul servisiyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde okul servis aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucu 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı.

Okul servisiyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde okul servis aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucu 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı.

Olay, Belediye evleri Mahallesi 475 Sokak ile 493. Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Cemal Çaka (20) yönetimindeki 01 AAV 381 plakalı özel araç, Serkan Çiçek (31) yönetimindeki 01 VDD 63 plakalı öğrenci servis aracına yandan çarparak yan yatmasına neden oldu. Serviste bulunan öğrencilerden Umut Esenköylü (15), Berzan Ergin (17), Hüseyin Ceylan (15), Selim Mert Dorak (16), Mehmet Kahraman (16) ve Kemal Gülenoğlu (16) isimli 6 öğrenci ile otomobil sürücüsü Cemal Çaka hafif bir şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla yararlılar Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralananlar tedavilerinin ardından taburcu edilmişlerdir

(İHA)

Ceyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zabıta seyyar satıcının incirlerini döktü, çevredekiler tepki gösterdi
Polis aracına bombalı saldırı düzenleyen teröristin cenazesi cemevinden kaldırıldı İstanbul Avcılar'da binaları riskli bulunan 2 okul yarın tatil edildi Kemal Kılıçdaroğlu: Gerçekleri konuşalım, CHP'nin çok hataları oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 00:23:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okul servisiyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]