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Okul teftişi için Niğde'ye gelen Milli Eğitim müfettişi otelde ölü bulundu
6 saat önce
Okul teftişi için Niğde'ye gelen Milli Eğitim müfettişi otelde ölü bulunduNİĞDE - Niğde'de Milli Eğitim Bakanlığı müfettişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:42 Kaynak: İHA
Okul teftişi için Niğde'ye gelen Milli Eğitim müfettişi otelde ölü bulundu
NİĞDE - Niğde'de Milli Eğitim Bakanlığı müfettişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Okulların teftişi için Niğde'ye gelen Bakanlıkça görevlendirilen 24 kişilik müfettiş grubunun içinde yer alan Bektaş Gülnar'dan haber alamayan arkadaşları, otel görevlilerine bildirdi. Odaya giren görevliler, Gülnar'ı yatakta hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Gülnar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gülnar'ın cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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