OKUL VE SİTE KAPILARINI ÇALAN ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA

GAZİANTEP'te, okul ile sitenin bahçe kapılarını çalan ve güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalanan F.Ç., tutuklandı.

Şehitkamil ilçesinde 10 Mayıs'ta ilkokulun, 12 Mayıs'ta ise sitenin bahçe kapısı çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, okul ve sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Hırsızlıkları aynı kişinin gerçekleştirdiğini saptayan polis, şüphelinin F.Ç. olduğunu belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan F.Ç., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen F.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.