OKUL VE SİTE KAPILARINI ÇALAN ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA - Son Dakika
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OKUL VE SİTE KAPILARINI ÇALAN ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA

19.05.2022 10:29

GAZİANTEP'te, okul ile sitenin bahçe kapılarını çalan ve güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalanan F.Ç., tutuklandı.

GAZİANTEP'te, okul ile sitenin bahçe kapılarını çalan ve güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalanan F.Ç., tutuklandı.

Şehitkamil ilçesinde 10 Mayıs'ta ilkokulun, 12 Mayıs'ta ise sitenin bahçe kapısı çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, okul ve sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Hırsızlıkları aynı kişinin gerçekleştirdiğini saptayan polis, şüphelinin F.Ç. olduğunu belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan F.Ç., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen F.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

OKUL VE SİTE KAPILARINI ÇALAN ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA
OKUL VE SİTE KAPILARINI ÇALAN ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA
OKUL VE SİTE KAPILARINI ÇALAN ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA
OKUL VE SİTE KAPILARINI ÇALAN ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA

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GAZİANTEP - Okul ve siteye ait bahçe kapılarını çalan zanlı tutuklandı GAZİANTEP - Okul ve siteye ait bahçe kapılarını çalan zanlı tutuklandı Tırdan 60 litre benzin ve 2 adet akü çalan şüpheliler yakalandı Tırdan 60 litre benzin ve 2 adet akü çalan şüpheliler yakalandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel OKUL VE SİTE KAPILARINI ÇALAN ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: OKUL VE SİTE KAPILARINI ÇALAN ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA - Son Dakika
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