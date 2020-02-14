Okullar, "81 İl, 81 Okulda Ailemin Parmak İzleri" projesiyle renklenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okullar, '81 İl, 81 Okulda Ailemin Parmak İzleri' projesiyle renklenecek - Son Dakika

Okullar, "81 İl, 81 Okulda Ailemin Parmak İzleri" projesiyle renklenecek

6 saat önce

Yalova'da atılan malzemelerin geri dönüşümü amaçlanan "Çiçek Kenti Yalova'da Okullar Çiçek Açsın" projesi, "81 İl 81 Okulda Ailemin Parmak İzleri" projesiyle Türkiye genelinde uygulanacak.

Yalova'da atılan malzemelerin geri dönüşümü amaçlanan "Çiçek Kenti Yalova'da Okullar Çiçek Açsın" projesi, "81 İl 81 Okulda Ailemin Parmak İzleri" projesiyle Türkiye genelinde uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık projesi kapsamında ilk olarak Akköy'de başlatılan, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il geneline yayılan "Çiçek Kenti Yalova'da Okullar Çiçek Açsın" projesi kapsamında kentteki okullarda çiçek bahçeleri kuruluyor.

Projenin uygulandığı okullardan biri olan merkez Hayme Hatun Anaokulu da öğrenci ve ailelerinin atık malzemeleri dönüştürerek çiçeklerle donattığı okullar arasına girdi.

Türkiye'deki okulların da çiçeklerle donanmasını isteyen Okul Müdürü Sevil Bakır da, "81 İl 81 Okulda Ailemin Parmak İzleri" projesini hayata geçirdi.

Yoğun ilgiden dolayı şimdiden ülke genelinde 135 okulun katıldığı projeyle önemli bir başarıya imza atan Bakır, bu sayının çok daha fazla üzerine çıkılacağına inanıyor.

Projenin okuldaki tanıtım programına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğrencilerin velileriyle atıl malzemeleri kullanarak çiçeklerle donattığı alanları gezdi.

Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çiçek Kenti Yalova'da Okullar Çiçek Açsın" projesinin çevreye duyarlı, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakma hedefiyle oluşturulduğunu söyledi.

-"Proje tüm Türkiye'ye yayılmaya başladı"

Köy okulunda ortaya çıkan ve tüm ilde uygulanan projenin önemine değinen Tosun, 81 ile yayılmasını sağlayacak "81 İl 81 Okulda Ailemin Parmak İzleri" projesinin de mevcut projeyi ulusal boyuta dönüştürdüğünü belirtti.

Tosun, "Köy okulumuzda uygulanan proje, '81 İl 81 Okulda Ailemin Parmak İzleri' projesiyle tüm Türkiye'ye yayılmaya başladı. Bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Doğaya sevdalı, çevreye ve canlılara karşı duyarlı nesiller yetiştirmek bizim eğitim hedeflerimizin en başında yer alıyor. İnşallah bu projeyle beraber çocuklara daha ana sınıfından, ilkokuldan itibaren bir çiçeğin yaşam döngüsü, yaşamı için sorumlulukları öğretmenlerimiz ve aileleri tarafından öğretiliyor. Bugünkü projede en mutlu olduğumuz taraf, ailelerin çok yoğun ilgi göstermesi. Hep birlikte el ele okullarını güzelleştirme çalışmasına parmak izi bırakarak projeyi hayata geçirdiler." diye konuştu.

Bireysel projelerden elde edilen hazzın sınırlı kaldığına vurgu yapan Tosun, ancak aile, veli, öğretmen, öğrenci ve idarecinin katılımıyla projenin ülke boyutuna taşınmasının önemli olduğuna dikkati çekti.

-"Şu anda Türkiye genelinde 135 kurum başvurdu"

Proje Koordinatörü Sevil Bakır, Akköy'de başlatılan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde devam eden projeyi kendi okullarında yürüttüklerini ifade etti.

Kendilerinin de projeyi desteklemek ve büyüterek ulusal bir yapıya dönüştürmek istediklerini anlatan Bakır şöyle konuştu:

"Biz de '81 İl 81 Okulda Ailemin Parmak İzleri' projesini başlattık. Projede 81 okul düşünürken yoğun talep oldu ve Türkiye genelinde 135 kurum başvurdu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında atık malzemeleri geri dönüştürerek değerlendiriyoruz. Okul binaları ve bahçelerimizi güzelleştirmek için velilerimizle beraber çalıştık. Bu çalışmanın Türkiye'deki tüm okullarda uygulanmasını önemsiyoruz. Velilerimizin de tepkisi gayet güzel oldu. Aldığımız olumlu dönütler 'İyi ki bu işi yaptık' dedirtti bize."

Okullar, 81 İl, 81 Okulda Ailemin Parmak İzleri projesiyle renklenecek

Türkiye, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:21 Kaynak: AA
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