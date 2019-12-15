Okullar arası güreş müsabakası - Son Dakika

Kırklareli'nde okullararası spor müsabakalarında Semih Gün, şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen müsabakalar kapsamında güreş 55 kiloda Demirköy Belediye Spor Kulübü güreşçisi Semih Gün, şampiyon oldu.

Kırklareli Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törenle, Gün'e madalyası verildi.

Antrenör Ferhat Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gün'ün üstün bir performans göstererek, Kütahya'da yapılacak grup müsabakalarına katılmaya hak kazandığını söyledi.

Gün'ün başarılı bir sporcu olduğunu ifade eden Demir, Kütahya'dan da başarı ile döneceğine inandıklarını belirtti.

Geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeyi hedeflediklerini aktaran Demir, tüm sporculara başarılar diledi.