Okullar Arası Masa Tenisi Şampiyonası Sona Erdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının spor kültürü oluşturmak ve çocukların spor yardımıyla birlik ve beraberlik duygusunu geliştirmek amacıyla düzenlediği okullar arası spor liglerinin ilk ayağı olan masa tenisi şampiyonası sona erdi.

480 SPORCU KATILDI

Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılan turnuvaya 120 okuldan 330'u erkek, 150'si kız toplam 480 sporcu katıldı. Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorisinde yapılan turnuvada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

TURNUVA 4 GÜN SÜRDÜ

4 gün süren masa tenisi şampiyonasında kıyasıya maçlar yaşandı. 480 sporcudan oluşan okul takımları Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorisinde yarıştı. 3 Kategoride 24 okul dereceye girdi.

DERECEYE GİREN OKULLAR

KÜÇÜKLER

4 gün süren turnuvanın sonunda küçükler kategorisi kızlar takımında Alparslan Ortaokulu 1. , Avluburun Ortaokulu 2. , Çayırova İnkilap Ortaokulu 3. , Şekerpınar Ortaokulu 4. oldu. Erkekler takımında ise Özel İklim Ortaokulu 1. , Bilnet Ortaokulu 2. , Bilgi Küpü Ortaokulu 3. Şekerpınar Ortaokulu 4. oldu.

YILDIZLAR

Yıldızlar Kategorisi Kızlar takımında 50. Yıl Ortaokulu 1. , Çayırova İnkilap Ortaokulu 2. , Karamürsel Ortaokulu3. , Zeki Büyükkuşoğlu Ortaokulu 4. , oldu. Erkekler takımında ise Yahya Kaptan Onadım Ortaokulu 1. , Gebze Hisar Ortaokulu 2 ., Gebze İnönü Ortaokulu 3., TED Koleji 4. oldu.

GENÇLER

Gençler kategorisi kızlar takımında Bilgi Küpü Koleji 1. , Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi 2. , Karamürsel Anadolu Lisesi 3. , Mehmet Akif Anadolu Lisesi 4. oldu. Erkekler takımında Uğur Koleji 1. , Çınarlı Mesleki Teknik Anadolu lisesi 2. , Selim Yürekten Anadolu lisesi 3. , Tavşancıl Mesleki Teknik Anadolu lisesi 4. , oldu. Dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyanın yanı sıra 1. olan öğrencilere eşofman takımı, 2. olan öğrencilere spor ayakkabı, 3 ve 4. olanlara tişört hediye edildi