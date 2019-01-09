Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Yıldız-Genç Dart İl Birinciliği tamamlandı.
24 Aralık
2018- 08 Ocak 2019 tarihleri arasında Ferdi Sporlar Merkezinde düzenlenen müsabakalara; yıldız erkeklerde 24 okuldan 96 sporcu, yıldız kızlarda 20 okuldan 80 sporcu, genç erkeklerde 20 okuldan 80 sporcu, ve genç kızlarda 19 okuldan 76 sporcu katıldı.
Yüksek bir katılımla gerçekleşen, müsabakalar büyük çekişmelere sahne olurken müsabakalar sonucunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.
Sonuçlar aşağıdaki gibidir.
Yıldız Erkekler:
1 - Zenger-Güç Ortaokulu
2 - Yahya Kemal Beyatlı
Ortaokulu
3 - TOKİ Şehit Levent Çetinkaya
Ortaokulu
4 - Buğdaylı Ortaokulu
Yıldız Kızlar:
1 - Zenger-Güç Ortaokulu
2 - Belsin Melikgazi
Belediyesi İmam Hatip Orta Okulu
3 - Fatin Rüştü Zorlu
Ortaokulu
4 - Yahya Kemal Beyatlı
Ortaokulu
Genç Erkekler:
1 - Uluslararası Ömer Halisdemir
Anadolu İmam Hatip Lisesi
2 - Selçuklu
Anadolu Lisesi
3 - Kocasinan Ahmet Erdem
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
4 - Demir Karamancı Anadolu Lisesi
Genç Kızlar:
1 - Avukat Ahmet Ulucan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
2 - Kocasinan Furkan Doğan
A.İ.H.L
3 - Şehit Saim Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi
4 - Celal Bayar
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - KAYSERİ