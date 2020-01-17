Okullarda karne heyecanı - Son Dakika

Karaman'daki karne töreninden görüntüler Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Konya'da ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 458 bin öğrenci karnelerini aldı.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle Karatay ilçesindeki İzzet Bezirci İlkokulunda karne dağıtım törenine katıldı.

Okula gelişinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Toprak, girdiği sınıflarda öğrencilere tek tek karne dağıttı.

Öğrencilere yarıyıl tatilinde ödev verilmeyeceği müjdesini veren Toprak, "15 gün güzel bir dinlenme diliyorum. Sadece okuyun, bence bu yeterlidir. İnşallah 15 gün sonra kaldığımız yerden devam." dedi.

Vali Toprak, velilere ise çocuklarını arkadaşlarıyla eğlenmeleri için sosyal ortamlara yönlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Karne dağıtım töreninde, Toprak'a, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Kaymakamı Resul Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de eşlik etti.

Aksaray

Aksaray'da ise 83 bin 361 öğrenci, karne sevinci yaşadı.

Vali Ali Mantı, Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilere karnelerini dağıttı.

Mantı, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin eğitimlerini en iyi şekilde tamamlaması gerektiğini söyledi.

Öğrencilerin, hedeflerine ulaşmaları için çok çalışmasının önemine işaret eden Mantı, "Ülkemizin geleceği için iyi yetişmiş nesillere çok ihtiyacımız var. Önemli olan ailesine, vatanına, milletine hayırlı bir şekilde görevini yapabilmek. Bunun hakkını verebilmemiz lazım. Bunun için de iyi yetişmemiz lazım. Çok çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Törene, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve davetliler katıldı.

Karaman

Karaman'da da ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 49 bin öğrenci karnelerini aldı.

Karaman Valisi Fahri Meral ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İlyas Küçüker İlkokulundaki törende, sınıfları gezerek çocuklara karnelerini verdi.

Meral ve Çalışkan, sohbet ettikleri öğrencilere yarıyıl tatilini iyi değerlendirmelerini tavsiye etti.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da karnelerini alan öğrenciler yarıyıl tatiline girdi.

Vali Mustafa Tutulmaz, Emirdağ ilçesinde, Mithatpaşa Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Öğrencilere tatil için tavsiyelerde bulunan ve karnelerini dağıtan Tutulmaz, "Öğrencilerimiz 4 ay süreyle yapmış oldukları eğitimin karşılığını dinlenme olarak alıyorlar. Kitap okuma ve değişik aktivitelerle ikinci döneme hazır hale gelecekler. Bol bol eğlenin, dinlenin ve kitap okuyarak tatil sürecini verimli geçirin." ifadesini kullandı.

Törene, Tutulmaz'ın yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Emirdağ Kaymakam Vekili Abdüssamed Kılıç, Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Gömü Belediye Başkanı Hakkı Tekin, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.