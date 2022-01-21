Okullarda karne heyecanı yaşandı - Son Dakika

Karnelerini alan öğrenciler Okullarda karne heyecanı yaşandı
HATAY - Hatay'da öğrenciler, törenlerle karnelerini alma sevinci yaşadı.
Hatay
Hatay'da yaklaşık 440 bin öğrenci, karne almanın heyecanı yaşadı.
Kentte 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle karnesini alan öğrenciler tatile çıktı.
İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko, AA muhabirine, il genelindeki öğrencilerin karnelerini alarak tatile çıktıklarını söyledi.
Çerko, yılın ikinci döneminde de tüm öğrencilere başarı diledi.
Kaynak: AA
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